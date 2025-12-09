Talavera - Real Madrid y Guadalajara - Barça, en dieciseisavos de final: así caen los 'gordos' de la Copa del Rey

La Copa del Rey ya tiene listo su cuadro de dieciseisavos de final. Una ronda en la que entran a participar los cuatro equipos de la Supercopa de España -FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic-, con el morbo que esto conlleva.

El Barcelona se enfrentará al Guadalajara en el Pedro Escartín, el Real Madrid viajará a Talavera para medirse al conjunto castellanomanchego, el Atlético de Madrid visitará al Atlético Baleares y el Athletic se enfrentará al Ourense en Galicia.

La estructura del sorteo ha generado un escenario atípico pero fascinante. Solo un equipo de Segunda RFEF ha sobrevivido a las rondas previas: el Atlético Baleares, que además se ha ganado el derecho de recibir al Atleti de Simeone en su estadio.

Por su parte, el Ourense, ganador de la Copa Federación, ha cosechado un mérito especial: enfrentarse a uno de los cuatro equipos de la Supercopa. Su trayectoria -eliminar a Oviedo y Girona, equipos de PrimeraDivisión- ya ha demostrado que estos conjuntos humildes poseen ciertas armas para sorprender.

Entre otros Primera RFEF, el Talavera y el Guadalajara se llevaron los 'gordos' al enfrentarse contra Real Madrid y Barcelona, respectivamente. Los otros dos equipos de la tercera categoría del fútbol español, Real Murcia y Eldense, recibirán a Betis y Real Sociedad.

🚨 OFICIAL | 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗥𝗨𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗘𝗖𝗜𝗦𝗘𝗜𝗦𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬.



Los encuentros, ya con los equipos de la Supercopa, se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/az4PZbQacU — RFEF (@rfef) December 9, 2025

La verdadera competencia de Liga se filtrará en otros enfrentamientos. Un Alavés - Sevilla representa el partido de mayor entidad entre clubes del mismo nivel, donde ambos buscarán avanzar hacia una fase más exigente del torneo.

Cuándo se juegan los dieciseisavos

Las eliminatorias se disputarán a partido único los días 16, 17 y 18 de diciembre, una ventana temporal que coincide con el letargo navideño del fútbol. Esa combinación de fechas congestionadas y equipos de categorías inferiores jugando en sus casas crea las condiciones perfectas para que suceda lo inesperado.

El Barça y el Real Madrid, a sabiendas de que pueden perder el título si cometen un error en esta ronda, cargan con la presión de los 'gigantes' que se enfrentan a rivales sin nada que perder. Esta es la esencia de la Copa del Rey: donde los números en la nómina no garantizan nada