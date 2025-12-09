El incendio del Bernabéu: del "¡mira dónde estás!" de Rodrygo y el "¡echa a todos!" de Vinicius al cabreo de Bellingham

Las imágenes de la trifulca con Quintero González en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu vivió momentos de tensión extrema durante los últimos minutos del encuentro entre el Real Madrid y el Celta de Vigo disputado el pasado domingo.

Lo que comenzó como una derrota deportiva de 2-0 terminó transformándose en un episodio de caos arbitral que quedó perfectamente documentado por las cámaras de Movistar+ y DAZN, revelando la frustración de varios protagonistas blancos contra el colegiado andaluz Alejandro Quintero González.

El detonante de la tormenta perfecta fueron la expulsiones de Carreras y de Endrick, directamente desde el banquillo, en los minutos finales del encuentro. Esto marcó el inicio de una serie vertiginosa de decisiones arbitrales que exacerbó los ánimos en el campo.

Vinicius Jr, uno de los líderes indiscutibles del vestuario blanco, no pudo contenerse y soltó una carga irónica contra Quintero González: "Más, más. Saca más. Más rojas". Su tono de incredulidad reflejaba el hartazgo del delantero brasileño ante lo que consideraba un arbitraje desproporcionado.

Pero los reproches no terminaron ahí. Con un gesto que abarcaba todo el césped, Vinicius continuó con una petición aún más contundente: "Echa a todos, échanos a todos", evidenciando que su paciencia se había agotado completamente.

Un Real Madrid desesperado. #ElDíaDespués pic.twitter.com/kgBrMWyhYa — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) December 8, 2025

No fue el único. Rodrygo Goes también protagonizó un momento de tensión pura con el árbitro. El extremo brasileño, ya viendo la tarjeta amarilla que le extendería Quintero González, le recriminó:

"Tienes que respetar, mira dónde estás. Tienes que respetar", mientras señalaba tanto el escudo de su camiseta como el terreno de juego donde se desarrollaba el partido.

La temperatura siguió subiendo. Jude Bellingham, quien ya había sufrido la controversia de un codazo de Borja Iglesias que le abrió una herida en la ceja minutos antes, explotó contra el cuarto árbitro con insultos que las cámaras captaron sin ninguna duda.

Así, el inglés le dedicó un "puto idiota" desde la distancia al colegiado una vez terminado el partido, mostrando el desgaste emocional de un futbolista que sentía que las decisiones habían perjudicado a su equipo.

El cabreo de Jude Bellingham al terminar el partido ante el Celta #PokerFC pic.twitter.com/ZY0KyLVfui — DAZN España (@DAZN_ES) December 8, 2025

Lo que más agravió el panorama fue la cascada de tarjetas que Quintero González desplegó en apenas 39 segundos. Álvaro Carreras recibió una segunda amarilla tras decirle al árbitro palabras poco halagüeñas sobre su actuación ("eres malísimo"), mientras que la expulsión de Endrick desde el banquillo cerró un trío de exclusiones que dejó al Real Madrid con nueve jugadores en el campo.

La frustración trasladó también a la zona técnica. Dani Carvajal, presente en el túnel de vestuarios pese a estar lesionado, se permitió criticar el nivel del árbitro en voz alta: "El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa", como recogió el acta arbitral.

El partido reflejó, más allá del resultado deportivo adverso, la percepción colectiva de un equipo que se sintió perjudicado por decisiones que consideró injustas.

Las palabras captadas por las cámaras televisivas servirán como testimonio de una noche en la que el Bernabéu experimentó no solo la decepción de una derrota, sino la rabia de sentirse tratado de manera inequitativa.