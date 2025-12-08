Una derrota que desnuda al Madrid: las secuelas que deja en Xabi y en el vestuario una noche de terror en el Bernabéu

Real Madrid

Celta Vigo

El Santiago Bernabéu vivió el domingo una de esas noches que remueven los cimientos de un proyecto. La derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo por 0-2 fue mucho más que un tropiezo futbolístico.

Fue la confirmación palpable de que algo no funciona en el equipo de Xabi Alonso, una evidencia incómoda que se manifestó en forma de errores defensivos, expulsiones absurdas y un vestuario que empieza a mostrar fisuras preocupantes.

La noche empezó mal y fue a peor. Apenas transcurridos 24 minutos, Éder Militao se desplomó en el césped tras un esprint defensivo para evitar un mano a mano de Pablo Durán con Courtois. El brasileño, tocándose la parte posterior del muslo izquierdo, tuvo que abandonar el campo con ayuda de los fisioterapeutas mientras repetía a los médicos.

Las primeras valoraciones apuntan a una rotura muscular grave que podría mantenerle alejado de los terrenos de juego hasta tres meses, sumándose a una enfermería defensiva que ya incluía a Carvajal, Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba y Mendy.

Pero si la lesión de Militao fue un golpe duro, lo ocurrido con Fran García rozó lo grotesco. En apenas 60 segundos, el lateral español transformó una situación complicada en catastrófica. Primero vio la amarilla al minuto 63 por un agarrón sobre Sergio Carreira que frenó una contra del Celta.

Un minuto después, con el equipo presionando para buscar el empate tras el gol de Williot Swedberg, cometió una entrada infantil sobre el propio delantero sueco, golpeándole en la cara con el brazo. Segunda amarilla y expulsión. "Fran, no me jodas", le espetó Xabi Alonso desde el banquillo, con un gesto que mezclaba incredulidad e indignación.

El técnico tolosarra intentó restar dramatismo en la sala de prensa. "Todos estamos enfadados, evidentemente. No era el partido ni el resultado que queríamos", declaró tras el encuentro, insistiendo en que "son solo tres puntos y queda mucha Liga".

Xabi Alonso hablando con Militao tras su lesión Europa Press

Sin embargo, sus palabras sonaron más a autodefensa que a convicción. Alonso también cargó contra el arbitraje: "Nos han desquiciado las decisiones del árbitro", afirmó. El punto que más indignó fue el codazo de Borja Iglesias a Jude Bellingham que abrió la ceja al inglés y quedó impune.

Porque lo que sucedió en el campo tuvo su reflejo en los pasillos del vestuario. La tensión interna es más que evidente, traduciéndose en un final alborotado en el que Carreras y Endrick fueron expulsados -el primero por decir al árbitro Quintero González "eres malísimo"- y Valverde y Rodrygo, amonestados.

En el túnel, la situación siguió escalando. Carvajal explotó también contra el colegiado, al que dijo: "El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa", como recogió el acta arbitral. En el vestuario, el estado de los jugadores era de enfado generalizado.

Las derrotas se acumulan y la paciencia se agota. El Madrid ha ganado apenas dos de sus últimos siete encuentros, una racha que le ha costado el liderato y le deja a cuatro puntos del Barcelona, que observa desde la cima cómo su eterno rival se desangra.

El doblete de Swedberg, con aquel taconazo en el primer gol que silenció el Bernabéu y el segundo tanto en el descuento tras regatear a Courtois y entrar caminando con el balón en la portería, fue la fotografía perfecta de la impotencia madridista.

La situación anímica de Xabi Alonso preocupa en el club. Se le ve más distante, más tenso y menos ilusionado, un cambio de actitud que no ha pasado desapercibido. Aunque la directiva mantiene su confianza en él, el ambiente no es tan estable como hace unos meses y parte del vestuario parece que no termina de entender sus métodos.

Y todo esto ocurre en el peor momento posible. Este miércoles, a las 21:00 horas, el Bernabéu recibirá al Manchester City de Pep Guardiola en un duelo crucial de la sexta jornada de la Champions League.

Los blancos, quintos con 12 puntos, necesitan una victoria para afianzarse entre los ocho primeros clasificados que acceden directamente a octavos. Pero llegarán al partido con la defensa en cuadros, el vestuario dividido y las dudas instaladas en cada rincón del equipo.

Un jugador del Real Madrid, abatido durante el partido ante el Celta EFE

La derrota ante el Celta no ha sido un accidente. Ha sido el reflejo de un equipo sin rumbo claro, liderado por un técnico que empieza a perder la conexión emocional con su plantilla y que se encuentra ante su primera gran prueba de fuego en el banquillo madridista.

El Madrid está desnudo, y las cicatrices de esta noche de terror tardarán en sanar.