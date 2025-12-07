Steve Finnan (49), de ganar la Champions a estar al borde de la ruina tras perder 6,8M en una lucha legal contra su hermano

Steve Finnan, en un partido del Liverpool ante el Tottenham.

Steve Finnan, recordado por su etapa en el Liverpool de Rafa Benítez y por ser campeón de la Champions en 2005, se encuentra inmerso en un laberinto judicial y al borde de la bancarrota por un fallido negocio inmobiliario con su hermano.

Las deudas derivadas de casi una década de pleitos han desembocado en un proceso de insolvencia en los tribunales de Londres por la falta de pago de una factura de cinco cifras.

Tras colgar las botas llegó su punto de inflexión, cuando Finnan se embarcó con su hermano Sean en un negocio de promoción inmobiliaria que comenzó a tambalearse en 2016.

Preocupado por la gestión de su hermano, el exfutbolista llevó el caso a los tribunales y en 2018 obtuvo una resolución del Tribunal Superior de Justicia que le reconocía el derecho a cobrar unos 4 millones de libras.

Sin embargo, ese triunfo judicial nunca se tradujo en dinero: Sean fue declarado en bancarrota en 2019 y la millonaria indemnización quedó en papel mojado.

Steve Finnan.

Un proceso legal duro

Lejos de cerrar el conflicto, aquello abrió una cascada de litigios entre Finnan, su hermano y varios despachos de abogados, que con el tiempo se transformó en un agujero económico para el propio exjugador.

Tras la quiebra de su hermano, Finnan emprendió un pleito por negligencia profesional contra el bufete Charles Russell Speechlys, reclamando alrededor de 6,9 millones de libras por la gestión de su caso.

La demanda fue desestimada y, lejos de resarcirse, el antiguo lateral quedó expuesto a sustanciosos costes judiciales, que se incrementaron cuando intentó que uno de los abogados del despacho fuera encarcelado por desacato al tribunal.

A estos reveses se sumó otra disputa con un segundo despacho, Candey Ltd, por el cobro de honorarios, que también terminó con un fallo contrario a los intereses del exfutbolista.

El resultado de esta cadena de derrotas es una mochila de obligaciones económicas que, aunque de cuantía menor que las cifras millonarias de los pleitos iniciales, ha resultado asfixiante para Finnan.

La situación ha desembocado en un caso de insolvencia abierto en el Central London County Court por una deuda de costes judiciales inferior a 50.000 libras, vinculada a uno de esos procedimientos fallidos.

En 2016, el exfutbolista expresó por escrito su preocupación por la situación financiera de las empresas, asegurando que, pese a las importantes aportaciones realizadas mediante préstamos, el dinero parecía haberse agotado en parte por gastos personales de Sean y por costes legales elevados.

Según sus cálculos, perdió 3,3 millones de euros en préstamos, casi 3 millones en valor de acciones y alrededor de 460.000 euros en gastos legales.

Al borde de la ruina

Finnan intentó frenar la amenaza de bancarrota apelando la orden y alegando que su caso era demasiado complejo para la jurisdicción del juzgado de condado, además de denunciar una supuesta parcialidad de la jueza que llevaba el asunto.

El intento fue rechazado con dureza por el juez del Tribunal Superior de Justicia, que calificó la apelación de "totalmente sin mérito" y la interpretó como un intento de ganar tiempo antes de la vista definitiva del proceso de bancarrota.

El expediente ha regresado ahora a la lista de insolvencias a la espera de nuevas instrucciones, manteniendo a uno de los héroes de Estambul al borde de la quiebra personal casi dos décadas después de tocar el cielo con Liverpool.

Su carrera deportiva

Stephen John "Steve" Finnan nació en Limerick (Irlanda) el 24 de abril de 1976 y desarrolló una larga carrera como lateral derecho, con más de 50 partidos como internacional con la República de Irlanda.

Tras abrirse paso desde categorías modestas en Inglaterra, pasó por clubes como Fulham y terminó consagrándose en el Liverpool, donde disputó más de 200 partidos entre 2003 y 2008 y levantó la Champions de 2005 y la FA Cup de 2006.

Su perfil discreto y trabajador lo convirtió en un "currante" de la banda derecha, más apreciado por su fiabilidad que por los titulares, y formó parte del equipo que protagonizó la histórica remontada de Estambul frente al Milan.

Tras cerrar su carrera con etapas en el RCD Espanyol y el Portsmouth, se retiró en 2010 lejos de los focos, sin la exposición mediática que mantuvieron otros compañeros de su misma generación.