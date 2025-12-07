39 segundos, tres amarillas y dos expulsados: la 'metralleta' de Quintero González en el Real Madrid-Celta

Real Madrid

El Real Madrid - Celta estaba ya en la recta final. Se había superado el minuto 90 de encuentro para dar paso a los cinco de añadido, y el conjunto blanco atacaba con nerviosismo en busca de un empate milagroso con un jugador menos.

En esas, llegó uno de los momentos más llamativos de la noche en pleno naufragio blanco. En apenas 39 segundos, el colegiado Quintero González encontró su momento de protagonismo particular y cargó una 'metralleta' de tarjetas contra el Real Madrid que se saldó con dos expulsiones en ese breve lapso de tiempo.

Todo arrancó en el minuto 90:59. Una protesta de Carreras encendió a Quintero González, que rápidamente acudió al encuentro del defensor del Real Madrid para mostrarle la cartulina amarilla.

Algo se rompió en ese preciso momento. Sin apenas tiempo para más, en cuestión de dos segundos ante alguna nueva protesta de Carreras, el árbitro volvió a llevarse la mano al bolsillo y le mostró la cartulina roja directa a Carreras. "Eres malísimo", le dijo el jugador según el acta.

Ante esa expulsión, varios jugadores del Real Madrid rodearon al colegiado para pedirle explicaciones, incluido Carreras. Las protestas fueron vehementes, fruto de la desesperación del marcador, y uno de los que más énfasis le puso fue Fede Valverde.

El uruguayo también se llevó una cartulina amarilla por parte de Quintero González, lo mismo que Rodrygo, que también se mostró visiblemente enfadado con las decisiones del árbitro del partido.

Quintero González muestra una cartulina en el Real Madrid - Celta. REUTERS

No se quedó ahí la cosa. Desde el banquillo también llegaron las protestas en este pequeño caos, y allí también miró el árbitro. Una nueva cartulina roja al aire, esta vez con destino Endrick, que sigue sin tener protagonismo en el Real Madrid.

La 'metralleta' de tarjetas terminó en el minuto 91:38. En total, 39 segundos que se saldaron con dos nuevos expulsados para el Real Madrid -antes también había visto la roja Fran García- y tres cartulinas amarillas.

Un día para olvidar en el Real Madrid, que en su derrota ante el Celta demostró impotencia y falta de claridad en el juego. La Liga se complica para los blancos.