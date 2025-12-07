El Real Madrid se desquicia y se descuelga de La Liga: el Celta asalta el Bernabéu y los de Xabi acaban con nueve

Los blancos dieron su peor cara en su regreso a casa (0-2). Swedberg hizo un doblete, mientras que Fran García y Carreras fueron expulsados.

Real Madrid

Celta Vigo

El Real Madrid de Xabi abraza su cruda realidad. En su regreso un mes después al Bernabéu, el equipo blanco fue derrotado por el Celta de Vigo. Lo perdió todo, hasta los papeles, y ya está a cuatro puntos del Barça. [Narración y estadísticas: Real Madrid 0-2 Celta]

Una primera parte sin brillo alguno y una segunda mitad caótica sacaron lo peor de este Madrid, que juega sin ideas. La puntilla la pusieron la decisión de Xabi de jugar en el lateral con Asencio, abrasado por Bryan Zaragoza, y la autoexpulsión en 60 segundos de Fran García.

Un gol de tacón de Swedberg dio la ventaja al Celta y otro gol del sueco en el descuento sentenció el partido. Hacia el final, la desesperación consumió al Madrid y Carreras fue también expulsado. Para colmo, Militao se marchó lesionado en la primera mitad.

El Madrid sigue sin encadenar dos victorias seguidas desde finales de octubre. Y en tres días, el que visita la Castellana es el Manchester City de Guardiola y Haaland.

36 días. Es lo que tardó el Real Madrid en regresar al Santiago Bernabéu desde su último partido en él. Tiempo en el que cambió todo para Xabi Alonso. De solo fallar en un partido de 14 -el derbi en el Metropolitano- a ganar dos -Olympiacos y Athletic- en los seis jugados en este mes y pico fuera de casa.

Era un examen para Xabi y sus jugadores, y Alonso sacó todo el arsenal disponible. Aunque en defensa están las cosas como están, e incluso irían a peor después. Así, Carreras salió de central y entre Asencio y Valverde -a veces mediocentro, a veces carrilero- apañaron de alguna manera el lado derecho.

El Celta llegó al Bernabéu habiéndose aprendido lo que le funcionó en las últimas semanas a equipos como el Elche. Seguridad atrás y lanzamiento rápido de las jugadas a través de un jugador al que no le quema el balón, en este caso, Fran Beltrán.

Los primeros minutos fueron duros para el Madrid. Alguna contra celeste metió miedo y Bryan Zaragoza puso en apuros a Asencio. No fue hasta pasado el minuto 15 que llegó la primera ocasión blanca: un remate de Militao en un córner que tapó Radu.

Preocupa Militao

El central brasileño pasó en cuestión de minutos del cabezazo a tener que retirarse del partido. Se rompió en una carrera en una jugada que era fuera de juego del rival. Que los liniers ahora no se atrevan a levantar el banderín hasta acabar las jugadas -por claras que sean- también provoca cosas como esta. Pinta feo lo de Militao, al que harán exámenes este lunes en el isquio de su pierna izquierda.

Lo de Militao -entró Rüdiger en su lugar- tensó aún más al Madrid. El ambiente del Bernabéu se apagaba al compás. Solo después de un tiro lejano de Güler cambió la cara del equipo blanco en la recta final del primer tiempo.

El turco falló luego una clarísima para poner el 1-0 y Radu, que salvó todo lo que tuvo que salvar, sacó una buena mano a Vinicius en el descuento. Primera parte decepcionante, marcada especialmente por la poquísima creatividad del equipo de Xabi.

No hizo cambios Alonso en el descanso, pero sí puso a calentar a Rodrygo nada más empezar la segunda parte. Decisión nada respaldada por buena parte del madridismo en la actualidad. No lograba arrancar el Madrid y la tragedia, que se mascaba, se consumó en el minuto 54.

El taconazo del caos

Otra gran jugada de Bryan, a placer por su banda, acabó en golazo de tacón de Swedberg. Se incendió el Bernabéu, así como Courtois con sus compañeros, y Xabi fulminó a Asencio cambiándolo por Rodrygo. 0-1 y nuevo drama a la vista.

Con más de media hora por delante para solucionar el desastre, urgía activar a Mbappé y a Vinicius. Apenas Güler había destacado en fase ofensiva hasta ese momento. Un saldo muy pobre para lo que se espera de un ataque como el del Madrid.

En lugar de eso, el equipo cayó en la desesperación. Se vio en un ensangrentado Jude, que vio la amarilla por volver al campo sin permiso del árbitro, pero el mayor reflejo fue Fran García. El canterano hizo algo que bien puede marcar el resto de su carrera en el Madrid: dos amarillas en 60 segundos y adiós al partido. El gesto de Xabi hacia el lateral lo decía todo y más.

Por debajo en el marcador y con diez. La misión se terciaba cada vez más complicada en Chamartín. Tampoco las decisiones del colegiado Quintero González agradaban al estadio, y eso hacía crecer la pérdida de nervios. Hasta Xabi vio la cartulina.

Pero en el Bernabéu no existen los imposibles y todo pudo cambiar con un sombrerito de Mbappé que se fue por encima del larguero. La semilla parecía estar plantada, pero no terminaba de germinar. Gonzalo entró desde el banquillo para tratar de ayudar a ello.

Un final de pesadilla

El final, sin embargo, sería la peor pesadilla para el Madrid. Enfrascados en la pelea con el árbitro más que en la batalla por generar ocasiones, Carreras fue también expulsado -así como un miembro del banquillo- y cayó en el descuento el 0-2.