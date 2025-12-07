El entrenador del Real Ávila manda a un directivo rival en silla de ruedas al hospital tras propinarle una patada

Un momento del partido de Copa del Rey entre el Real Ávila y el Rayo Vallecano. EFE

Los hechos sucedieron en la sala de prensa del estadio de O Vao al término del choque que enfrentó al Coruxo con el conjunto encarnado.

El entrenador del Real Ávila, equipo que milita en la Segunda RFEF, le propinó una patada a un directivo rival del Coruxo en un incidente sucedido al término del partido.

Este bochornoso pasaje sucedió en la sala de prensa de O Vao, el estadio del Coruxo FC, después del choque que enfrentaba a ambos conjuntos en la jornada 14 del campeonato. El partido finalizó con empate (1-1) después del gol postrero de los locales desde el punto de penalti.

Marc García Puig, el entrenador del Real Ávila, acudió a la sala de prensa para dejar su valoración sobre el partido. En un momento, un directo del Coruxo FC que se encarga del ámbito de la comunicación le realizó una pregunta que no le sentó nada bien al entrenador.

Al concluir la rueda de prensa, en el momento en el que abandonaba la sala, Marc García le propinó una patada a ese directivo del Coruxo que se encontraba además en silla de ruedas.

El voluntario del conjunto gallego cayó al suelo como consecuencia de esta patada, y también se requirió la asistencia de una ambulancia para poder atenderle. De hecho, tal y como apuntan varios medios gallegos, esta persona tuvo que ser trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro.

