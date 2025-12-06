Ferran Torres, con un hat-trick, lidera el festival goleador del Barça ante el Betis y traslada la presión al Real Madrid

Los jugadores del Barça celebran el gol de Lamine Yamal ante el Betis. Reuters

Remontada exprés del conjunto azulgrana que llegó a ponerse 1-5 en la segunda parte, pero se relajaron los de Flick y el conjunto bético maquilló el resultado.

Betis

Barcelona

La igualdad sobre el terreno de juego de La Cartuja fue un visto y no visto. De hecho, duró poco más de diez minutos, tiempo susficiente para que Ferran Torres engrasara la maquinaria y en un abrir y cerrar de ojos remontaran el gol inicial de Antony [Narración y estadísticas de la victoria del Barça sobre el Betis].

'El Tiburón' le tiene tomada la medida al conjunto andaluz, a quien ya le ha marcado dos hat-tricks con la camiseta azulgrana. El apetito voraz del '7' del Barça es un aviso a navegantes: Lewandowski debería estar preocupado y a Hansi Flick le surge un nuevo dolor de cabeza.

Aunque al alemán todo le salió a pedir de boca ante el Betis. Sorprendió con la titularidad de Roony Bardghji y la jugada resultó siendo maestra: gol y asistencia del jugador sueco, quien contribuyó en su juego a dejar ya sobre la lona a los de Manuel Pellegrini.

Los jugadores del Barça celebran el segundo gol de Ferran Torres. Reuters

La fuerte presión tras pérdida del Betis que dio como resultado el gol de Antony en el minuto 6 de partido fue un mero espejismo. En un abrir y cerrar de ojos, la zaga se empezó a desajustar y los jugadores fueron incapaces de plantar cara a la avalancha azulgrana.

Como también se mostró endeble la defensa del Barça: centro de Abde, no llegó a rematar Cucho Hernández, sí lo hizo Pablo Fornals, pero el disparo fue repelido por Balde, quien se olvidó de Antony, como también Koundé no se acordó de no romper la línea del fuera de juego.

El brasileño cazó el balón y batió a Joan García con un disparo inapelable al que nada pudo hacer el portero de Sellent.

El gol de Antony hacía presagiar muchos goles. Es cierto, los hubo, pero casi todos cayeron del mismo lado: tres de Ferran Torres, uno de Roony Bardghji y otro de Lamine Yamal; Antony, Diego Llorente y Cucho Hernández fueron los autores de los goles del Betis.

Un festival goleador

Si algo caracteriza al Barça desde que Hansi Flick llegó al banquillo en el verano de 2024, es que nunca bajan la cabeza cuando están por debajo en el marcador. El gol del Betis no le afectó a un equipo que volvió a poner de manifiesto su facilidad para ver portería.

Con un jugadón al primer toque donde intervinieron Koundé, Lamine, Bardghji, el lateral francés puso un centro al corazón del área pequeña que remató Ferran también de primeras. Un gol marca de la casa.

🦈 EL ATAQUE DEL TIBURÓN.



Hat-trick de Ferran Torres para conquistar La Cartuja. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ahGCGnx8M1 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 6, 2025

Dos minutos después, el electrónico de La Cartuja ya reflejó un 1-2. De nuevo Ferran fue el protagonista, aunque en esta ocasión no ejecutó el centro de Koundé, sino el de Bardghji, quien se marchó de su defensor con una bicicleta hacia fuera y aprovechó la indecisión de Bartra.

Lo más complicado ya estaba hecho. La remontada fue exprés, pero el hambre insaciable del Barça no se había saciado. Pedri volvió a dejar su sello en el partido con una asistencia sensacional al espacio para que Roony, con su pierna mala, volviera a castigar al Betis.

Roony no olvidará fácilmente este día...☝️⚽️



La 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏 de @Pedri.

El 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 𝒈𝒐𝒍 de Bardghji con el @FCBarcelona_es. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/WOZGMW0N4o — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 6, 2025

Cuatro goles en el partido en treinta minutos y tres de Ferran Torres en 39'. 'El Tiburón' y Pedri volvieron a ser los protagonistas de un gol que definitivamente encarrilaba el partido.

El '7' del Barça recibió en la frontal y armó el disparo con tan mala suerte para el Betis que el balón tocó en Bartra y desvió la trayectoria. No pudo hacer nada Álvaro Valles, más allá de recoger otro balón del fondo de la portería.

Trataron de reaccionar los de Manuel Pellegrini antes del descanso por medio de Aitor Ruibal y Cucho Hernández, pero en ninguna de las llegadas consiguieron poner en aprietos a Joan García.

La polémica

Con el 1-4, el partido ya estaba visto para sentencia, pero aún habría espacio para la polémica después de que Hernández Maeso señalara un penalti incomprensible para el Barça por mano de Bartra cuando se llegaba a la hora de partido.

Rashford armó el disparo y el central del Betis, en su intento por bloquear el balón, tocó el balón con el brazo que estaba desplegado. Sin embargo, cabe destacar que el esférico primero le impactó en la pierna, por lo que le golpeó de rebote, algo que no debería ser considera como motivo para señalar la pena máxima.

Acudió Hernández Maeso al monitor a revisar en varias ocasiones la acción y terminó señalando el punto fatídico, ante el desconcierto de los jugadores béticos y de los aficionados presentes en las gradas. Lamine Yamal terminaría transformando el penalti con el que el Barça lograría la manita.

Lamine celebra el gol marcado ante el Betis. Reuters

Ese gol desquició aún más a un Betis que ya venía tocado desde la primera parte. Aun así, el equipo no dejó de intentarlo en ningún momento y terminó encontrando una doble recompensa en los últimos minutos.

Primero, Diego Llorente aprovechó un córner peinado por Abde para rematar solo en el segundo palo. Después, Cucho Hernández convirtió un penalti absurdo cometido por Koundé sobre Pablo García.

La insistencia del Betis le permitió maquillar el marcador en un tramo final en el que el Barça, ya reservado y algo conformista, había dado descanso a varios de sus jugadores clave.

Ficha técnica del partido:

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra (Diego Llorente, m.60), Natan (Junior Firpo, m.60) (Ricardo Rodríguez, m.89), Valentín Gómez; Altimira (Deossa, m.46), Marc Roca; Antony (Pablo García, m.75), Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong, m.63), Balde (Christensen, m.46); Eric García (Jofre, m.80), Pedri (Bernal, m.63); Lamine Yamal, Roony Bardghji (Fermín, m.67), Ferran Torres y Rashford.

Goles: 1-0, M.06: Antony. 1-1, M.11: Ferran Torres. 1-2, M.13 Ferran Torres. 1-3, M.31: Roony. 1-4, M.40: Ferran Torres. 1-5, M.59: Lamine Yamal, de penalti. 2-5, M.85: Diego Llorente. 3-5: Cucho Hernández, de penalti.

Arbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Amonestó a los locales Altimira (m.20), Deossa (m.59), Aitor Ruibal (m.67) y Valentín Gómez (m.87) y a los visitantes Gerard Martín (m.48) y Kounde (m.89).

Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio La Cartuja ante 64.562 espectadores.

Antes del encuentro, el presidente del Betis, Ángel Haro, entregó una camiseta por los 100 y 200 partidos de los jugadores Abde y Bartra, respectivamente.

También se guardó un minuto de silencio en memoria del jugador Antonio Pallarés y los directivos José Antonio García Espejo y Raimundo Fernández.