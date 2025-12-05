La Uruguay de Valverde y Darwin Núñez, gran amenaza de España en el grupo del Mundial 2026
Los charrúas se presentan como el gran rival a superar en el grupo H en el que quedó encuadrada la Selección.
Más información: De Donald Trump a Ronaldo Nazario: la radiante alfombra roja de famosos en el sorteo del Mundial de 2026
España se jugará el pase el pase a los octavos de final del Mundial 2026 ante Uruguay. El combinado americano será el último rival de los hombres de Luis de la Fuente en el Grupo H.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
