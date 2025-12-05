El Supremo da la razón al Real Madrid y da un duro golpe a LaLiga: tendrá que pagar "los 8,8 millones de los que fue privado"

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica que pone fin a una batalla judicial iniciada en 2015 por el Real Madrid contra la organización presidida por Javier Tebas y que tendrá un impacto económico directo para el conjunto blanco.

El Alto Tribunal ha declarado nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, aprobada en diciembre de 2015, por considerar que se apartó de forma "flagrante" del marco legal establecido por el Real Decreto-ley 5/2015 sobre el reparto de los derechos audiovisuales.

El fallo, celebrado públicamente por el Real Madrid, reconoce que el club fue "ilegítimamente privado" de 8,8 millones de euros correspondientes a la temporada 2015/2016.

Esa misma cifra deberá ser abonada también al FC Barcelona, que figura en la resolución entre los clubes que percibirán compensaciones por el perjuicio causado por el reparto irregular.

Aunque el Barça no se ha pronunciado oficialmente, según se deriva del fallo, el conjunto culé y los equipos que estaban en aquel momento en Segunda División también tendrán que percibir una cuantía de la que fueron privados.

Un cámara de televisión durante un partido de LaLiga EFE

En su comunicado oficial, el Real Madrid no oculta su satisfacción por la sentencia: "El Tribunal Supremo confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015", asegura.

Y añade: "Esta resolución restablece la legalidad y garantiza que las decisiones que afectan al fútbol profesional español se adopten siempre con pleno respeto a la ley y a la transparencia".

"Flagrante ilegalidad"

La contundencia del fallo va más allá del caso concreto del Real Madrid. En uno de sus fragmentos más duros, la sentencia -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- concluye que la Disposición Adicional anulada "incurrió en flagrante ilegalidad" al introducir un reparto audiovisual sin cobertura legal.

Además, el Tribunal lanza un serio reproche al Consejo Superior de Deportes (CSD), al que acusa de haber aprobado la reforma estatutaria sin ejercer adecuadamente su función de control legal.

"El CSD debe velar por controlar que LaLiga respete el contenido de las facultades atribuidas en virtud del Real Decreto-ley 5/2015", señala la resolución, y añade que "de lo contrario se estaría dando carta blanca a desnaturalizar dicha entidad de interés público por el principio de mayorías".

Los equipos de Segunda

El Supremo también obliga a compensar con unos 88 millones de euros a una veintena de clubes que militaban en Segunda División en la temporada afectada.

Equipos como Alavés, Alcorcón, Girona, Tenerife o Zaragoza recibirán ingresos que no les fueron asignados en su momento pese a estar previstos en el sistema legal vigente.

El criterio anulado por el Supremo favoreció a clubes con contratos audiovisuales más elevados en detrimento de un reparto igualitario, tal y como exige la normativa.

El Madrid defiende que esa alteración perjudicó "ilegítimamente" a todos los clubes mencionados: "El reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente", reitera el club en su nota oficial.

LaLiga reconoce el golpe

En respuesta, LaLiga emitió un comunicado en el que intenta minimizar el impacto del fallo, subrayando que se refiere a una norma ya derogada y basada en la antigua Ley del Deporte.

No obstante, la sentencia desestima "por completo" el recurso presentado por la organización presidida por Javier Tebas, confirmando íntegramente lo ya dictado por la Audiencia Nacional.

La patronal también reivindica que el Tribunal ha validado otros artículos de sus Estatutos, como el artículo 50 relativo a la cuenta operativa, aunque ese aspecto ha pasado a un segundo plano frente al revés económico y jurídico recibido.

Javier Tebas Europa Press

Próximos pasos

La resolución obliga ahora a LaLiga a hacer frente al pago de las cantidades indebidas, tanto al Real Madrid como al Barça y al resto de clubes afectados.

Queda por concretar si el proceso será automático o requerirá nuevos trámites por parte de los equipos implicados.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo no solo da la razón al Real Madrid, sino que establece un precedente jurídico sobre los límites de actuación de LaLiga en materia económica.