De la Fuente, sobre ser primero de grupo en el Mundial: "Hablé con Scaloni, si tropezamos podemos cruzarnos..."

Luis de la Fuente hizo una breve valoración del sorteo que emparejó a España con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí. Pese a ser un grupo asequible, el seleccionador español, siempre prudente, no quiso lanzar las campanas al vuelo y mostró un gran respeto por el resto de contrincantes.

"Son partidos complejos, cada uno con su peculiaridad. Mirando todos los grupos se ve la dificultad que entraña cada uno. Son partidos muy difíciles", opinó el riojano sobre la configuración que arrojó el sorteo celebrado en Washington.

De la Fuente, más allá de los rivales del grupo, también se mostró preocupado por las sedes en las que España tenga que jugar sus partidos. Un Mundial con tres países anfitriones en el que las distancias serán largas, algo que puede jugar en contra de los equipos.

"Lo que más me inquieta es que no haya muchos desplazamientos y distancias excesivas entre partidos. Veremos mañana para valorarlo, pero esperamos no hacer muchos kilómetros cada tres días", deseó.

Este sábado se conocerán los horarios y los escenarios definitivos de todos y cada uno de los encuentros de esta fase de grupos. España podría jugar en Miami, Houston, Guadalajara y Atlanta.

Un cruce con Argentina

El sorteo deparó un grupo sencillo para España pero un posible cruce mortal en los dieciseisavos de final. Y es que el grupo H se cruzará con el J, donde Argentina es el principal 'coco' a evitar.

En el caso de que España y Argentina se clasificaran, y una lo hiciera como primera de grupo y la otra como segunda, habría un España - Argentina en los dieciseisavos de final. Un partido con sabor a final a las primeras de cambio.

"Siempre es importante ser primero de grupo. Lo he hablado con Scaloni, si alguno tropieza podemos cruzarnos. Solo podemos controlar lo nuestro y eso es acabar primeros de grupo y pensar siempre en ganar cada eliminatoria", aseguró De la Fuente al respecto de esto.

Conocedor de que muchos ya miran a España como una de las grandes favoritas para salir campeona del Mundial, el seleccionador se mostró agradecido: "Agradecemos las palabras de elogio de los rivales porque es un reconocimiento al nivel del fútbol español, pero eso no garantiza nada. El halago no nos debilita, tenemos una gran responsabilidad. Queremos hacer algo importante en este Mundial y eso pasa por hacer una gran fase de grupos".