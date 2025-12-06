La alineación confirmada del Barça contra el Betis en la jornada 15 de La Liga

Después de sacar adelante un encuentro vital contra el Atlético de Madrid, el Barça cierra una semana de enjundia visitando La Cartuja en busca de un triunfo ante el Betis que le permita seguir en lo más alto de la tabla al menos una jornada más.

Los de Hansi Flick encadenan cinco triunfos consecutivos en La Liga y la recuperación de futbolistas clave les está permitiendo hacer frente a las bajas sufridas en los últimos días como las de Dani Olmo o Fermín López.

Para su complicada visita al Betis, el técnico alemán sacará su once de gala a pesar de tener un duelo crucial de Champions contra el Eintracht de Frankfurt apenas tres días después.

En la portería estará Joan García. El catalán sigue sumando minutos tras su lesión y está dejando buenas sensaciones debajo de los palos. Por delante tendrá una línea de cuatro formada por Koundé y Balde en los laterales y con Gerard Martín y Cubarsí en el eje de la zaga. La misma que ante el Atlético.

La baja por salud mental de Araujo y la necesidad de ubicar a Eric García en el pivote hace que Flick tenga que apostar de nuevo por Gerard Martín como central.

Eric García estará en el doble pivote junto a un Pedri que parece haberse recuperado del golpe que sufrió ante los rojiblancos.

Junto a ellos, unos metros por delante, jugará Roony Bardhji. El sueco es la gran novedad en el once de Hansi Flick, quien decide reservarse a un Fermín López que acaba de regresar de lesión.

En la delantera tan solo está la incógnita en el puesto del '9'. Lewandowski suma tres titularidades consecutivas y ahora le deja el hueco a Ferran Torres. El polaco necesita dosificarse y, con el Eintracht a la vuelta de la esquina, es probable que rote.

En los costados no hay dudas. Lamine Yamal jugará en el perfil derecho y Raphinha repetirá en el izquierdo en busca de seguir acumulando minutos y volver al 100%. De nuevo, Rashford esperará en el banquillo como revulsivo en la segunda parte.

Alineación confirmada del Barça: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Pedri; Roony, Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.