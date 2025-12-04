Cinco meses sin Diogo Jota y su 29 cumpleaños: qué dudas quedan sobre su accidente

Hoy, 4 de diciembre de 2025, Diogo Jota habría cumplido 29 años. Han transcurrido exactamente cinco meses desde su muerte el 3 de julio en un accidente de tráfico en Cernadilla, Zamora, donde también murió su hermano André. El extremo portugués del Liverpool perdió la vida a los 28 años, apenas 10 días después de contraer matrimonio con Rute Cardoso.

En aquella temporada recién finalizada, Jota fue protagonista en la conquista de la Premier League, el vigésimo título en la historia del Liverpool. Con 182 partidos disputados con los Reds, marcó 65 goles y fue una pieza fundamental en el club tanto con Klopp como con Slot desde su llegada en 2020.

La ausencia de Diogo Jota no es solo emocional. También es presente, tangible, recordada en cada fecha importante. A cinco meses de su muerte, su familia guarda el duelo mientras que los estadios de Europa no cesan de rendirle tributo.

Rute Cardoso mantiene vivo el recuerdo de Diogo en el corazón de sus tres hijos: Dinis, de cuatro años; Duarte, de dos; y Mafalda, la más pequeña, que hace apenas una semana cumplió su primer año sin su padre. La semana pasada, exactamente el 27 de noviembre, Rute publicó en redes sociales un emotivo homenaje con motivo del primer cumpleaños de Mafalda.

La foto mostraba a la niña acompañada de recuerdos de su padre, Diogo. El mensaje, escueto pero devastador: "Todo un año". Una frase que lo dice todo. Un año desde que nació Mafalda. Rute, viuda a los 28 años tras apenas unos días de matrimonio, utiliza cada fecha familiar para honrar la memoria del hombre que se convirtió en su esposo durante apenas una semana.

Homenajes

Mientras la familia de Jota guarda su duelo en Oporto, los estadios de Europa no dejan de recordarlo. En los últimos meses, cada encuentro importante se ha convertido en una ocasión para tributar a Diogo Jota. Su recuerdo ha trascendido las fronteras del fútbol inglés.

A principios de noviembre, cuando el Real Madrid viajó a Anfield para disputar un partido de Champions League, Xabi Alonso, Emilio Butragueño, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold se acercaron al cenotafio de Diogo Jota en el estadio.

Dejaron flores y un momento de silencio que emocionó a los aficionados presentes. El gesto merengue fue una muestra de respeto internacional hacia un futbolista que había dejado su huella en toda Europa.

Pero fue Trent , compañero de Jota en el Liverpool, quien escribió una carta personal a mano que dejó en el memorial. Sus palabras rezumaban la intimidad de una amistad rota: "Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Te echo de menos, amigo, cada día".

Luego dejó flores con los colores del Liverpool. Los aficionados respondieron con una ovación. Era el gesto de un equipo que sigue procesando una pérdida que no tiene explicación deportiva ni táctica. Solo humanos.

En octubre, el homenaje en la gala del Balón de Oro en París incluyó un minuto de aplausos en memoria de Diogo y su hermano André. Futbolistas de todo el mundo han replicado su celebración icónica del "joystick invisible" en su honor, convirtiendo cada gol marcado en una pequeña reivindicación de su memoria.

This is more than football.



A tribute to Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/vVmsqJkbul — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El Liverpool retiró el dorsal 20, el número de Diogo Jota, la primera vez en 133 años de historia que el club tomó una decisión así. Todos los jugadores llevan en sus camisetas el emblema "Forever 20" durante toda la temporada 2025-26. En Anfield se construirá una escultura permanente con los objetos que los aficionados dejaron en el memorial del estadio.

Arne Slot, el entrenador que tanto confiaba en él, reflexionó recientemente sobre cómo ha impactado su muerte en el equipo. En noviembre, apenas cuatro meses después de la tragedia, el técnico fue directo: "Es imposible medir cómo ha afectado a nuestros jugadores ya nuestros resultados, pero lo último que haría es utilizarlo como excusa".

Luego añadió algo más profundo: "Muchas veces pienso en cómo se siente su mujer y sus hijos y es mucho más duro para ellos que para nosotros".

Caso sin resolver

Cinco meses después del accidente, el caso de Diogo Jota sigue sin cerrarse judicialmente. La investigación de la Guardia Civil permanece en suspenso: el informe pericial definitivo nunca llegó al Juzgado de Puebla de Sanabria, ni en julio ni ahora en diciembre. La jueza Elena Rubio González espera respuestas que no terminan de llegar.​

Las contradicciones persisten. Mientras la Guardia Civil sostiene que Jota conducía con "exceso elevado de velocidad" calculando en las marcas del asfalto, dos camioneros que presenciaron el accidente ofrecen una versión diferente.

José Azevedo, quien grabó el coche en llamas y trató de socorrer a las víctimas, afirmó que "la familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Iban supertranquilos". José Aleixo Duarte corroboró: "Fui adelantado por Diogo Jota cinco minutos antes y su velocidad era moderada".​

El estado de la carretera A-52 sigue siendo un interrogante. Los vecinos denunciaron deficiencias en el mantenimiento del asfalto. ¿Fue factor en el reventón? La Guardia Civil lo descarta, pero la evidencia no es concluyente.​

El Lamborghini quedó calcinado, destruyendo pruebas. El GPS del vehículo podría haber revelado la velocidad exacta, pero el fuego borró la mayoría de los datos. Sin ese registro, la verdad exacta de aquella madrugada permanece en la niebla.​

Hoy, Diogo Jota habría cumplido 29 años. En Oporto, Rute celebrará en silencio con sus tres hijos. En Liverpool, en Madrid, en París, en cada estadio donde se honra su memoria, el número 20 seguirá brillando eternamente.