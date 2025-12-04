Hugo Mallo, exjugador del Celta, condenado por abusos sexuales tras tocarle los pechos a la mascota del RCD Espanyol

El 3 de febrero, Hugo Mallo fue condenado por abuso sexual contra Carme Coma, trabajadora del RCD Espanyol, por tocarle los pechos un 24 de abril de 2019.

En la tarde de este jueves ya se ha conocido la sentencia firme de José Manuel Delgado Seoane, Magistrado del Juzgado de lo Penal número 21 de Barcelona.

El futbolsita, actualmente sin equipo desde su salida el pasado verano del Aris de Salónica, deberá asumir 20 meses de multa con una cuota diaria de diez euros (un total de unos 7.000 euros), además del importe de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular en su totalidad, según recoge el diario As.

Además, deberá indemnizar a la víctima con otros 1.000 euros más por intereses por daño moral. Esta cuantía la donará la víctima al club perico, puesto que el Espanyol se hizo cargo de su defensa.

La sentencia que declara a Hugo Mallo culpable de un delito de abusos sexuales ya es definitiva, por lo que ahora únicamente le queda cumplir las penas que en su momento le impuso el Juzgado de lo Penal número 19.

Durante el pasillo de saludos entre los 22 protagonistas, el excapitán del Celta le tocó los pechos a Carme Coma, trabajadora del RCD Espanyol que estaba disfrazada como la mascota del equipo.

"Con la intención de satisfacer su ánimo labidinoso y de menoscabar la indemnidad sexual de la misma, le metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos", recogió Salvador Roig Tejedor el 10 de septiembre de 2024 en la sentencia que fue ratificada tres meses más tarde por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona.

La defensa fallida

Entonces, la defensa de Hugo Mallo mantuvo que únicamente puso sus manos en la cintura de la víctima. Dos meses más tarde, en septiembre de 2024, el magistrado dictó sentencia declarando a Hugo Mallo culpable de un delito por abuso sexual.

"El tocamiento de los pechos de la víctima realizado por el acusado con sus manos se produjo sin su consentimiento", expuso en el escrito. El Tribunal estableció que se había alcanzado una "plena convicción" de que "los hechos ocurrieron tal y como los relató la víctima" y no ve ningún "ánimo de espurio u otros intereses".

Además, se dictaminó que no se interpondría la pena mínima "al no haber acontecido un acto de constricción o arrepentimiento del acusado hacia la víctima".