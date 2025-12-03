Mbappé firma una nueva exhibición en San Mamés y espanta de un plumazo todos los males del Real Madrid

Dos goles y una asistencia del francés fueron definitivos en la goleada blanca ante el Athletic Club. Xabi Alonso salva una bola de partido.

Athletic

Real Madrid

Así se sale de un bache. Todavía es pronto para afirmar que el Real Madrid ha dejado atrás la crisis, pero desde luego ha puesto la primera piedra para ello con la contundente victoria en San Mamés ante el Athletic Club. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club]

Para Catedral, la exhibición de Kylian Mbappé. Una más. El galo se está hartando de hacer normal lo extraordinario y sus números son estratosféricos ya con más de media temporada aún por delante. Dos goles y una asistencia para sus guarismos, definitivo en los tres goles del partido.

No exento de graves errores defensivos que obligaron a Courtois a reafirmarse, fue el mejor partido del Real Madrid en los últimos tiempos. Una bola de partido que consiguió salvar Xabi Alonso a lo grande para seguir enganchado a la pelea por La Liga y mirar de cerca al Barça.

Mbappé celebra uno de sus goles en San Mamés. EFE

Gran primera parte

El partido tuvo más aroma copero que liguero. Mucho ritmo, espacios, ocasiones constantes y cero especulaciones, como si no hubiera más colchón que el encuentro que se estaba jugando en el momento.

Fue aquí donde el Real Madrid se hizo fuerte en el arranque y firmó la que pudo haber sido la mejor primera parte de la 'era Alonso'. Los blancos avisaron a los cinco minutos con una gran ocasión de Mbappé dentro del área, y a partir de ahí todo fue rodado para ellos.

A esta gran ocasión le siguió un buen lanzamiento de Vinicius desde la frontal que también obligó a Unai Simón a intervenir, así que parecía que todo era cuestión de tiempo. Poco más necesitó el Madrid.

Vinicius controla un balón. REUTERS

Mbappé recibió un pase en largo de Trent, controló casi a la altura del centro del campo y ahí comenzó su cabalgada. Con una potencia descomunal empezó a sortear rivales, llegó a la frontal del área y con calidad ejecutó un disparo perfecto que significó el primer gol de la tarde.

Un golazo de bandera que no sirvió sino para confirmar que es el mejor delantero del planeta. Que seguramente es el mejor jugador del mundo en estos momentos.

Con este zarpazo todo se le puso de cara a los blancos. Era el inicio soñado porque de esta manera se espantaban todos los posibles fantasmas que podrían haber ido apareciendo con el paso de los minutos. El Real Madrid ganó en confianza y superó en todas las facetas a un Athletic desnortado en su propia casa.

Mbappé, en una postura plástica para marcar ante el Athletic Club. EFE

Mbappé y Vinicius se encontraban en el patio de su casa con los espacios que dejaba a la espalda la defensa del Athletic Club. Se divertía el Real Madrid, algo que hacía tiempo que no sucedía quitando el partido ante el Olympiacos.

Por momentos, el Real Madrid también le metió cloroformo al partido a través de la posesión gracias a las opciones que daba un gran Camavinga. Pero no hay partido sin sustos, grandes sustos, para este equipo.

Cuando lo tenía todo bajo control tuvo que aparecer Courtois para obrar dos milagros. El primero a un remate de Guruzeta tras el error de Valverde, el segundo a un disparo de Berenger dentro del área después del fallo de Militao.

Mbappé bate a Unai Simón. EFE

Para salir del apuro Vinicius puso la réplica. Otro fallo garrafal de la defensa, esta vez del Athletic Club, que dejó al brasileño regateando a Unai Simón y encontrándose con el poste tras su tiro casi sin ángulo.

Falló Vinicius el segundo, un gol cantado fruto de una nueva conexión entre él y Mbappé. El francés filtró un pase que le dejó mano a mano ante Unai Simón, pero el guardameta sacó una mano milagrosa abajo para salvar el tanto.

El equipo de Xabi Alonso apretó hasta el final y encontró premio. Tras una larga jugada colectiva merodeando el área local, Trent puso el centro al segundo palo, Mbappé devolvió de cabeza y Camavinga, a puerta vacía y sin portero, empujó para hacer el segundo al filo del descanso.

Mbappé mata

El Real Madrid tiene al mejor delantero y al mejor portero, y la segunda mitad fue una nueva exhibición de ello. Courtois siguió con su particular exhibición en San Mamés al poco del arranque. Jauregizar lo intentó con un disparo lejano, y el belga respondió con una mano arriba soberbia.

El partido se había igualado en el tramo final de la primera mitad, y la segunda fue una continuidad de ello. El Athletic lo intentó, pero no era el día. Eso, pese a que el Real Madrid sigue haciendo aguas en defensa por errores propios.

Vinicius y Rüdiger, en una pequeña tangana. REUTERS

Pero en la zona opuesta del campo, en el ataque, es letal gracias a Mbappé. El francés volvió a sacar la chistera y de la nada se sacó un truco para matar el partido definitivamente.

Recibió a cinco metros de la frontal del área sin aparente peligro, pero en un abrir y cerrar de ojos armó el disparo con su pierna derecha. El lanzamiento, perfecto. Un chutazo raso al palo del portero que nada pudo hacer Unai Simón para intervenir. Un misil que terminó por matar un partido que todavía coleaba.

Vinicius 🤝 Xabi Alonso



El abrazo después del cambio del 7️⃣ #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/BElL7De0ws — DAZN España (@DAZN_ES) December 3, 2025

El resto del partido fue historia. No hubo mucho más. Lo peor, sin duda, la lesión de Trent, que estará varios partidos fuera por un problema muscular.

Un disparo de Valverde que obligó a Unai Simón a realizar una gran parada, o un nuevo cambio de Vinicius, esta vez sin polémica y aceptado de buen grado por el brasileño.

El Real Madrid se reencontró consigo mismo en una de las plazas más complicadas, pero ahora está por ver si esta recuperación es algo consistente o, por el contrario, fruto de un día.

Athletic Club 0 - 3 Real Madrid

Athletic: Unai Simón; Lekue (Areso, m.46), Vivián, Laporte, Adama; Rego, Jauregizar (Vesga, m.69), Galarreta (Unai Gómez, m.46); Berenguer (Serrano, m.69), Nico Williams (Selton, m.78) y Guruzeta.



Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold (Asencio, m.55), Militao (Brahim, m.77), Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Guler, m.69), Bellingham; Vinícius (Rodrigo, m.77) y Mbappé (Gonzalo, m.77).



Goles: 0-1, m.7: Mbappé. 0-2, m.42: Camavinga. 0-3, m.59: Mbappé.



Árbitro: Gil Manzano (Colegio Extremeño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Berenguer (m.65) y Rego (m.75).



Incidencias: Partido adelantando de la jornada 19 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 51.313 espectadores. Dato oficial.