Clausura parcial del Sánchez Pizjuán durante tres partidos por los incidentes en el derbi

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al Sevilla con la clausura parcial de su estadio durante tres partidos, por los incidentes del derbi frente al Betis (0-2) jugado el pasado domingo, que fue interrumpido durante 15 minutos por el lanzamiento de objetos.

La sanción implica también una multa de 45.000 euros al equipo sevillano, por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en el artículo 76.2, en consonancia con el artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF.

El Comité de Disciplina requirió al Sevilla que le comunique en un plazo de 24 horas los sectores que conforman el “Fondo norte” desde los que se produjeron los lanzamientos, según lo reseñado en el acta arbitral, para garantizar el estricto cumplimiento de su resolución según el Código Disciplinario de la RFEF.

Munuera Montero explica la decisión de parar el partido siguiendo el protocolo. EFE

El Sevilla-Betis de la jornada 14 fue interrumpido en el minuto 86 durante quince minutos, cuando el marcador era 0-2, ante el lanzamiento de objetos desde la grada, que empezó en el minuto 79 y se repitió en el 86 tras la expulsión con roja directa el delantero del Sevilla Isaac Romero.

El acta del árbitro andaluz José Luis Munuera reflejó que en el minuto 79 se lanzaron varios de objetos desde el fondo norte hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, entre ellos mecheros y varias botellas de agua, algunas llenas, sin que impactaran en los jugadores.

Ante este incidente, se activó el protocolo por lanzamientos para que por megafonía se pidiera que cesaran estas actuaciones, que se repitieron en el minuto 86 y, ante la continua repetición, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el encuentro y los equipos se retiraron a los vestuarios.

El árbitro informó a los delegados de ambos equipos, a los directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo de que en caso de repetirse los lanzamientos se suspendería definitivamente el partido, que pudo reanudarse alrededor de 18 minutos después de la suspensión sin nuevos incidentes.

Aficionados del Sevilla, durante el derbi contra el Betis. EFE

Además de la sanción al club, Disciplina castigó con dos partidos por su expulsión con roja directa al jugador sevillista Isaac Romero, por producirse de manera violenta al margen del juego, al dar una patada a un contrario sin estar el balón a distancia de ser jugado, con uso excesivo de fuerza, según el acta.

El Comité desestimó las alegaciones del Sevilla en defensa del futbolista, que argumentó que la acción imputada a su jugador no existe, ya que instantes antes Romero recibió una falta evidente por parte del jugador contrario, que le derribó cuando el balón estaba en juego, y provocó su reacción, sancionable como acción temeraria con tiro libre directo y amonestación, pero no con la expulsión.