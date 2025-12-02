Xabi Alonso pide paciencia y confianza en su trabajo: "Sabemos dónde estamos, aún queda mucho"

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido adelantado de la jornada 19 de La Liga frente al Athletic Club.

En lo deportivo, Alonso reconoció que el equipo necesita mejorar su organización. Destacó que la segunda parte ante el Girona fue mejor, pero lamentó no haber convertido las ocasiones. Mantiene confianza en el equipo y ve el partido ante el Athletic como una buena oportunidad para romper la dinámica negativa.

Respecto a los jugadores clave, el técnico mostró optimismo y paciencia. Sobre Bellingham, expresó que le ve "con ganas" a pesar de la exigencia máxima. En el caso de Rodrygo, pidió confianza esperando que un gol cambiara su situación. Destacó que Güler y Bellingham pueden jugar juntos nuevamente.

Alonso confirmó que sus conversaciones con la directiva son "muy positivas" y que el objetivo es mejorar para ocupar la posición deseada en abril y mayo. Reconoce vivir con la exigencia y las críticas, pero prefiere centrarse en mejorar partido a partido. Valoró la contribución de Mbappé más allá de los goles, destacando su liderazgo e influencia.

Visita a San Mamés

"Es un clásico del fútbol español y siempre hay buen ambiente. Tienes que jugar con concentración teniendo en cuenta las experiencias pasadas".

Reunión con los jugadores

"Son cosas de vestuario, de la unión que necesitamos y cosas a mejorar para ser constantes en el juego. Cómo podemos romper esta dinámica. Mañana es una buena oportunidad".

Kroos

"Ha vivido todo tipo de momentos, conoce la exigencia. Son procesos y es importante afrontarlos. Tengo confianza plena en el equipo y a corto plazo es el partido de mañana".

Bellingham

"Estoy en el día a día con él, le veo con ganas. Comparte la sensación de todos después de no ganar. La exigencia es máxima. Jude es parte de ello y tenemos que ayudarnos entre todos".

Cambio en el banquillo

"No son preguntas para mí. Lo mío es el partido de mañana, prepararlo. Queda mucho y está todo igualado. Queda mucho por disputar y puede dar muchas vueltas. Nos está costando pero es la realidad".

Dudas sobre él

"Estamos donde estamos, en Liga y Champions. Convivimos con la exigencia y críticas. Nos centramos en lo que podemos mejorar y ganar partidos para estar donde queremos estar en abril/mayo".

Conversación con Florentino

"Sí, las conversaciones son muy positivas y queremos revertir la situación".

Arda y Bellingham

"Hemos perdido algo de calidad y energía, todos nos vemos afectados. Jude y Güler han jugado juntos, pueden hacerlo y volverán a hacerlo".

Arda Güler, durante el partido contra el Girona. EUROPA PRESS

Problemas en el juego

"Sin organización es imposible. La segunda parte ante el Girona mejoramos mucho y no pudimos marcar ese segundo gol. Parte todo de controlar el convencimiento y la fase defensiva. Si no atacas bien no defiendes bien, y viceversa".

Cambio desde que llegó

"Vas cambiando, compartiendo matices. No es una idea fija, es dinámica. Va evolucionando y los partidos te van guiando qué podemos mejorar y lo que no funciona".

Gonzalo

"No está teniendo los minutos que quizá merecería. En el Mundial no estaba Kylian, ahora sí. Gonzalo sabe dónde está, sabe la exigencia y le necesitamos".

Actitud del grupo

"El calendario es exigente para todos. Mantener un nivel siempre es complicado, pero podemos mejorarlo. La presión, la regularidad... Todo viene de cuando tienes un buen feeling. Queremos llegar a ese punto".

Araujo y la salud mental

"Hay que respetar la necesidad de cada jugador. Son personas y hay mucha responsabilidad. Me parece lógico".

Rodrygo

"Confiar en él y esperar. Esto puede cambiar con un gol. Tiene calidad, en unos partidos ha jugado y otros no. Nadie duda de su calidad y tiene actitud. Le esperamos. Necesita ese buen feeling con un buen partido".

Mbappé

"Lleva una temporada en Madrid, esta lleva un rendimiento muy bueno. Ayuda mucho al equipo. A final de temporada se verá, no solo son los goles, hace muchas cosas de liderazgo e influencia. Eso es muy importante en el día a día".