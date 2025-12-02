Mostovoi (57), exfutbolista, sobre su polémico momento en España: "Me pusieron una multa de 2 millones"

Alexander Mostovoi es, sin duda, uno de los futbolistas más icónicos que han vestido la camiseta del Celta de Vigo. El mediapunta ruso, conocido como el "Zar de Balaídos", brilló en la época dorada del conjunto gallego entre 1996 y 2004, liderando al equipo en competiciones europeas y dejando un legado imborrable.

Sin embargo, antes de convertirse en leyenda, protagonizó uno de los episodios más polémicos de su carrera que estuvo a punto de truncar su historia céltica.

Corría el 11 de mayo de 1997, durante su primera temporada en el Celta, cuando Mostovoi protagonizó una escena que quedaría grabada en la memoria de los aficionados. El partido contra el Sporting de Gijón en El Molinón se había complicado para los vigueses.

El Celta ganaba 0-1, pero en la segunda parte el equipo local remontó con dos goles que pusieron el marcador en un doloroso 2-1.

Fue entonces cuando el ruso explotó. En el minuto 78, justo después de encajar el segundo gol, Mostovoi decidió abandonar el terreno de juego por su propia voluntad. El problema era que el Celta ya había realizado los tres cambios reglamentarios, por lo que su marcha habría dejado al equipo con diez jugadores en inferioridad numérica.

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Patxi Salinas, capitán del equipo en aquel momento, junto con Moncho Carnero, corrieron hacia él para impedirlo.

Mostovoi y Mido formaron una sociedad letal y son leyendas en sus países

Se vivió una "escena dantesca con empujones" según las crónicas de la época, hasta que finalmente lograron convencer al ruso de que permaneciera en el campo, aunque ya no participó activamente en el juego restante.

El propio Mostovoi explicó años después los motivos de aquella decisión: "Día a día, partido a partido, me fui hartando. A veces perdíamos 3-0 y a la gente parecía que le diera igual. Veías a compañeros bailando contentos en el autobús, y yo no entendía nada".

El ruso reconoció que desconocía que se habían agotado las sustituciones: "Me fui porque no sabía que ya habíamos hecho los tres cambios. Me dijeron que no podía marcharme. Al final me quedé en el campo pero no jugué".

La sanción del club no se hizo esperar. El consejo de administración del Celta apartó a Mostovoi del equipo durante ocho días y le impuso una multa económica. "Me pusieron una multa de 2 millones" de pesetas (unos 12.000 euros), recordaba el propio jugador, quien añadió: "me apartaron del equipo... pero a mí me daba igual porque no quería seguir allí, aquello era un desastre".

Sin embargo, aquel episodio negro tuvo un final feliz. Mostovoi se disculpó con el club y la afición, prometiendo entregarse al máximo. Pocos meses después llegaría su compatriota Valeri Karpin, antiguo compañero en el Spartak de Moscú, y juntos cambiarían para siempre la historia del Celta.

Referente del Celta europeo

Aleksandr Vladímirovich Mostovói nació el 22 de agosto de 1968 en San Petersburgo (entonces Leningrado, URSS). Comenzó su carrera en el Spartak de Moscú, donde ganó tres ligas rusas y destacó eliminando a equipos como el Nápoles de Maradona o el Real Madrid de la Quinta del Buitre.

Tras pasar por el Benfica, el Caen y el Estrasburgo, llegó al Celta de Vigo en 1996 por 325 millones de pesetas, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club hasta entonces. Durante ocho temporadas, fue el referente del "EuroCelta", ganando la Copa Intertoto de 2000 y alcanzando una final de Copa del Rey en 2001.

Es el tercer jugador con más partidos en Primera División con la camiseta céltica (235), el undécimo máximo goleador (72 tantos) y el máximo asistente de la historia del club (66).

La vida de Mostovoi

En la actualidad, Mostovoi vive en Moscú y se mantiene vinculado al mundo del fútbol. A sus 56 años, el ruso trabaja como comentarista y colaborador en medios de comunicación locales.

Además, está sacándose el carné de entrenador en la academia de la Federación Rusa, realizando sus prácticas en el Dinamo de Moscú. Mostovoi no oculta que su sueño es algún día regresar al Celta, pero esta vez desde el banquillo: "Nunca debes pensar en el futuro y no debes renunciar a nada. Porque en esta vida todo es posible", declaró recientemente.

El "Zar de Balaídos" sigue muy pendiente del club gallego y celebró la clasificación del Celta para la Europa League en la temporada 2024/25, elogiando al técnico Claudio Giráldez y rindiendo tributo a Iago Aspas, a quien considera "el mejor y lo será para siempre".