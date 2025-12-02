El Barça confirma el liderato y pone fin a la racha del Atlético con una exhibición de Pedri

Los jugadores del Barça celebran el gol de Raphinha ante el Atlético de Madrid. Reuters

Un espectáculo venido a menos con el paso de los minutos. El Barça consiguió llevarse un triunfo capital ante el Atlético de Madrid, rival directo en la lucha por el título de La Liga, aunque no despejó las dudas en su juego y volvió a cometer los mismos errores que tanto le condenaron en el pasado [Narración y estadísticas de la victoria azulgrana].

No era una final, pero los dos equipos jugaron como si en vez de haber tres puntos más en juego, la disputa fuese por el título de La Liga. Al fin y al cabo, los dos están inmersos en una pelea donde los azulgranas aventajan a los rojiblancos en seis puntos.

Como si de una batalla de gladiadores se tratase en el Spotify Camp Nou como escenario del duelo, cada uno con sus armas trató de minimizar las virtudes de su rival y explotar sus defectos. Así pasó, que ambos equipos sufrieron lesiones en sus filas: Dani Olmo y Pedri en el Barça, Baena por parte del Atlético de Madrid.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Dani Olmo. Reuters

Un conjunto rojiblanco que encadenaba 19 años consecutivos sin asaltar el Camp Nou -sí lo hizo en Montjuïc- y que tendrá que esperar un año más para intentar hacerlo.

Se lo dejaron todo los hombres de Simeone, pero faltó lo más importante en este deporte: acierto. Tiago Almada y Griezmann perdonaron el empate en la segunda parte con ocasiones clarísimas, sobre todo la del argentino. Y aquí quien perdona lo acaba pagando.

Porque el partido por momentos fue un flujo continuo de ocasiones... y algunas eran prácticamente iguales.

El mejor ejemplo fueron los primeros goles del partido. El Barça parece ser el equipo que jornada tras jornada sigue tropezándose con la misma piedra, independientemente del rival. La defensa adelantada no le está funcionando esta temporada y Simeone preparó muy bien por ahí el plan de partido.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Baena. Reuters

Tras sobreponerse a la lesión de Cardoso, quien sufrió un pisotón fortuito por parte de Dani Olmo, el Atlético de Madrid hizo un despliegue físico abismal. Todos los jugadores estaban comprometidos en las labores defensivas y en ataque solo había que aprovecharse de la vulnerabilidad azulgrana.

Nahuel Molina vio un pase perfecto para Álex Baena a la espalda de la defensa del Barça y tras un buen control y su posterior conducción, definió a la perfección ante Joan García para abrir la lata.

Sin embargo, no pudo celebrar el gol porque inmediatamente el línea levantó el banderín, aunque tras la revisión del VAR, De Burgos Bengoetxea lo dio por válido. Desatando el júbilo en un banquillo rojiblanco que pedía a los jugadores seguir así, aunque Pedri tenía otros planes.

El recital de Pedri

El mediocentro volvió a llevar las riendas de su equipo en el medio y una vez que se hizo con el control de la sala de máquinas, el gol del empate apenas tardaría siete minutos en llegar.

Una jugada calcada al tanto de Baena, cuya única diferencia fue la definición. Si bien el jugador colchonero definió de primeras ante la salida de Joan García, Raphinha recibió un pase filtrado de Pedri y decidió regatear a Oblak para así marcar a placer el gol del empate.

Pedri firmó otro fantástico partido del canario en su regreso al once inicial. Solo falló cuatro pases (60 de 64), una asistencia, tres ocasiones creadas, 100% de efectividad en sus tres regates, siete duelos ganados de ocho y ocho, también, balones recuperados.

Pedri se marcha de Julián Álvarez. EFE

Mientras el Barça sufría la poca aportación de Lamine en ataque, el Atlético de Madrid hacía lo propio con Julián Álvarez. El argentino estuvo muy implicado en defensa, pero casi inoperante en la parcela ofensiva.

Con el partido atascado, Lewandowski fue protagonista, aunque no de la forma en la que le gustaría. Un derribo de Pablo Barrios sobre Dani Olmo dentro del área terminó en una pena máxima que el polaco terminaría desaprovechando, puesto que el balón lo mandó a las nubes.

No se vino abajo el delantero del Barça y al rematar un gran centro de Lamine pudo resarcirse tras ese fallo, pero Oblak sacó una mano espectacular para evitar el gol de una remontada que tardaría en llegar.

Oblak evita el gol de Lewandowski. Reuters

Al Barça le supo a poco el empate y seguramente se fue al vestuario con la idea de haber perdonado al Atlético. En la segunda mitad, con Pedri y Raphinha recién salidos de lesión, su nivel de gasolina era una incógnita y, además, el banquillo de los rojiblancos es muy superior.

El primer cuarto de hora de la segunda mitad fue eléctrico. Un partido de ida y vuelta, con múltiples opciones. Julián Álvarez intentó superar a Joan García por arriba, Raphinha no acertó en un gran jugada individual de Lamine Yamal ni Giuliano en otra acción de mérito de 'La Araña').

Sin embargo, Pedri y Raphinha se resistían a que todo acabara así. El brasileño, en una contra lanzada por Olmo, habilitó a Lewandowski, que demostró que definitivamente hoy no era su día.

En la primera gran noche del Barça en el nuevo Camp Nou, Dani Olmo certificó su semana fantástica en un remate desde dentro del área grande al palo izquierdo de la meta rojiblanca.

La gasolina de Pedri y de Raphinha llegó hasta el minuto 74. Flick puso un centro del campo con Eric, Casado y Dro. Al Barça le tocaba apretar los dientes, firmar un ejercicio de supervivencia, ante un rival que ya tenía mucha dinamita arriba y lo consiguió.

Sin acierto

Aunque el Atlético la tuvo, en una maravillosa acción de Thiago Almada, que recortó a Cubarsí, a Gerard Martín y a Joan García, y remató fuera en el minuto 80 cuando lo tenía todo a su favor.

El partido no estaba cerrado, ni mucho menos. El último cambio del partido, la entrada de Christensen por Lamine Yamal fue la declaración de intenciones final.

El Barça contuvo el aliento con una jugada de Julián Álvarez que desaprovechó Griezmann (min. 93) y tuvo el 3-1 en una contra de Rashford (min. 94), algo que sí consiguió Ferran Torres en el último aliento del partido tras asistencia de Balde en el 96.

El triunfo del Barça es de los que pueden suponer un punto de inflexión. Ahora es un poco más líder, tiene cuatro puntos sobre el Real Madrid, y ha ganado a uno de los grandes, el primer gran momento del curso.

Ficha técnica del partido:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri (Dro, min.74); Lamine Yamal (Christensen, min.88), Olmo (Rashford, min.66), Raphinha (Casadó, min.73); y Lewandowski (Ferran Torres, min.67).

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Ruggeri; Johnny (Koke, min.14; Griezmann, min.75), Barrios; Giuliano (Sorloth, min.63), Baena (Almada, min.62), Nico González (Gallagher, min.46); y Julián Álvarez.

Goles: 0-1, min. 19: Baena. 1-1, min. 26: Raphinha. 2-1, min. 65: Olmo. 3-1, min. 90+6: Ferran Torres.

Árbitro: Ricardo Burgos (Comité vizcaíno). Mostró tarjeta amarilla a Baena (min.41) y Gerard Martín (min.45+2).

Incidencias: Partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.205 espectadores.