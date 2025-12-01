Lubo Penev, exjugador del Atlético de Madrid y Celta, hospitalizado en estado grave

Lubo Penev, exjugador del Atlético de Madrid y del Celta de Vigo, entre otros.

El mítico delantero de la década de los 90 sufre desde hace tiempo un cáncer de riñón.

El exfutbolista Lubo Penev fue hospitalizado en una clínica de Alemania como consecuencia del cáncer de riñón que sufre desde hace tiempo. El exdelantero se encuentra en estado grave después de que su enfermedad se haya agudizado en las últimas horas.

El búlgaro, que llegó a jugar en España en equipos como el Valencia, Celta, Atlético de Madrid y SD Compostela, atraviesa una situación muy delicada en la clínica oncológica en la que tuvo que ser ingresado.

De hecho, su esposa Kristina Yulianova ha abierto una cuenta bancaria para aquellos que quieran realizar donaciones para un tratamiento tan costoso.

