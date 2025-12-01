Florian Wirtz y la crisis de los 140 millones de euros en el Liverpool: "Parece un niño pequeño en el campo"

El Liverpool tiró de billetera para sacar a Florian Wirtz este pasado verano del Bayer Leverkusen. El 20 de junio puso casi 140 millones de euros sobre la mesa y firmó así el traspaso más caro de la historia de la Premier League.

Un récord que, por cierto, fue pulverizado por el mismo Liverpool apenas un par de meses después cuando en el último día de mercado abonó 145 millones de euros por Alexander Isak. Un verano sin parangón de los reds, que invirtieron casi 500 'kilos' en una plantilla de ensueño.

Sin embargo, si dicen que el dinero no da la felicidad este refrán también puede trasladarse al fútbol. Por mucho que haya tirado la casa por la ventana, al equipo de Anfield no le están saliendo nada bien las cosas esta temporada.

Wirtz, en el banquillo del Liverpool. REUTERS

Hay más presión que nunca por el gran desembolso, pero lo que aspiraba a ser un sueño para reinar en Inglaterra y en Europa se está convirtiendo en una auténtica pesadilla. Las cosas no salen, y como era de esperar, algunos de los grandes señalados están siendo los multimillonarios fichajes.

En ese sentido Florian Wirtz se está llevano la palma. Su rendimiento dista mucho de lo que se esperaba para un refuerzo de su calibre, y son ya varias las figuras legendarias del Liverpool que se han atrevido a atacarle directamente. Se habla incluso de una posible salida, pero sería asumir un fracaso estrepitoso en un periodo demasiado corto de tiempo.

No arranca

Florian Wirtz sabía perfectamente que iba a tener que lidiar con una gran presión. Ser el fichaje más caro de la historia de la Premier -aunque fuera algo pasajero- le iba a exigir mucho más que al resto, y su nombre encabezaba a un Liverpool que quería arrasar con todo esta temporada.

Venía con muy buenas referencias. Había sido santo y seña en el Leverkusen de Xabi Alonso durante las últimas temporadas, y su juventud le permitía mirar tanto al presente como al futuro con mucho optimismo.

Se celebró su fichaje en Anfield, y además el futbolista se mostró ya muy ambicioso en sus primeras palabras como jugador red: "No vengo a divertime aquí. Quiero lograr algo y darle a los aficionados lo que se merecen", aseveró el germano, tratando también de meterse al público en el bolsillo.

Dos aficionados, con la camiseta de Florian Wirtz en uno de los partidos del Liverpool. REUTERS

Sin embargo, hasta el momento todo se ha quedado en esas bonitas palabras porque sobre el terreno de juego las cosas no le están saliendo nada bien.

Titular en la gran mayoría de los partidos de esta temporada hasta el momento, su participación en el juego ha sido testimonial en muchos de estos encuentros. Y globalmente no se puede decir que Wirtz haya sido un futbolista demasiado determinante desde que arrancó el curso.

En quince partidos entre Premier League y Champions League, sus números se reducen a dos escasas asistencias y ni un solo gol. A ello hay que sumar una asistencia de gol más en el partido de la Community Shield ante el Crystal Palace.

Las cifras son escasas para el segundo fichaje más caro de la historia de la Premier League, todo ello mientras el Liverpool marcha a la deriva.

Wirtz centra las críticas

Precisamente esta falta de claridad en lo que está haciendo el Liverpool esta temporada está contribuyendo a que las voces críticas con Wirtz crezcan con relativa facilidad. Es un objetivo sencillo por lo que se pagó y por lo que se esperaba de él.

Uno de los últimos en alzar la voz ha sido Didi Hamann. Centrocampista del Liverpool entre 1999 y 2006, el exjugador no ha tenido piedad de su compatriota e incluso ha especulado con una posible salida de Anfield si la situación no cambia.

"Ha tenido oportunidades de jugar en las últimas seis u ocho semanas cuando el equipo no ha estado realmente a tope desde el comienzo de la temporada. ¿Qué me hace pensar que lo va a hacer ahora si el equipo parece estar desorganizado?", comentó el germano.

"Si no funciona de aquí a Navidad, estoy bastante seguro de que el club se reunirá con él y verá qué sería lo mejor para ambas partes. ¿Podría salir cedido del Liverpool en enero? Sí", comentó el excentrocampista añadiendo más incertidumbre a una delicada situación.

Otra voz autorizada en la Premier League como Gary Neville, leyenda del Manchester United, también ha cargado las tintas contra Wirtz. "Es un problema. Hace unas semanas dije que Kerkez parecía un niño pequeño en el campo, y hoy estoy igual con Wirtz, que además costó más de 100 millones. Eso no puede ser", dijo el emblema de los red devils.

El Liverpool se deshace

Mientras tanto, el Liverpool sigue esperando una reacción por parte de estrellas como Wirtz para reconducir una situación completamente inesperada. Cuando invirtió esos cerca de 500 millones de euros durante el pasado verano esperaba poder estar mandando en todas las competiciones.

La situación en la Premier es insostenible. No es que no esté peleando por el título, sino que se encuentra fuera incluso de los puestos europeos. El balance de los últimos encuentros es terrorífico y los reds ven al Arsenal a años luz. Parece imposible que puedan luchar por ser campeones este curso.

En Champions League la situación tampoco es mucho más halagüeña. El Liverpool está fuera de los ocho primeros puestos que dan acceso a los octavos de final de manera directa -el año pasado dominó la fase de liga- y va a tener que apretar en las últimas jornadas.

El último resultado europeo no ha hecho sino hacer mucho más grande la herida. Una goleada ante el PSV (1-4) en un partido que terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

Mientras Arne Slot se mantiene en la cuerda floja por un inicio con tantas dudas, el Liverpool lucha para salir del gigantesco bache en el que se ha metido casi desde el principio de la temporada. Hay muchos millones en juego, y algunas estrellas como Wirtz están pagando los platos rotos del desaguisado.