Agenda de los 28 partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey: equipos, calendario y dónde ver todos los encuentros

El trofeo de la Copa del Rey, en el lugar donde se realiza el sorteo. RFEF

Después de una primera ronda sin demasiadas sorpresas, la Copa del Rey afronta esta semana su segundo envite con 28 encuentros programados del 2 al 4 de diciembre. Una fase donde Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic seguirán exentos al disputar la Supercopa de España.

Esta eliminatoria estará compuesta por 15 equipos de Primera División, 17 de Segunda, 10 de Primera RFEF, 12 de Segunda RFEF y 2 de Tercera RFEF. En total, 56 clubes que buscarán seguir dando pasos hacia la conquista del codiciado trofeo copero.

De momento, no existen enfrentamientos entre conjuntos de Primera División. Todos jugarán frente a un equipo de categoría inferior y lo harán lejos de su estadio. Hasta ahora únicamente ha caído el Oviedo, pero no sería de extrañar que alguno más cayera a la lona esta semana. Así lo dice la estadística en las últimas ediciones.

Mientras tanto, se jugarán dos partidos correspondientes a la jornada 19 de La Liga. Serán los cuatro equipos de la Supercopa quienes adelanten su encuentro ya que a comienzos de enero estarán concentrados en Arabia Saudí.

El Barça recibe al Atlético de Madrid el martes y el Real Madrid viaja a Bilbao para verse las caras con el Athletic el miércoles. Dos duelos vitales para tres equipos que se encuentran en la lucha por el título de liga. También lo está el Villarreal, quien mirará de reojo todo lo que ocurra en el Camp Nou y San Mamés.