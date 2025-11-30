Las trampas antideportivas, la última acusación sobre el City de Guardiola: "Todo el mundo sabe por qué lo hizo"

Doku y Guardiola, durante el partido del Manchester City ante el Leeds United. Reuters

Resulta extraño imaginar que a uno de los equipos de Guardiola se les critique por perder tiempo, ya que el de Santpedor clama siempre porque el juego no se detenga durante los partidos.

Tras el empate ante el Crystal Palace en 2022, el entrenador del Manchester City se quejó sobre las pérdidas de tiempo del portero del equipo inglés, Vicente Guaita. De hecho, ante el equipo mismo perdió la temporada pasada la final de la FA Cup y en rueda de prensa volvió a defender el mismo argumento: Dean Henderson había perdido mucho tiempo.

Sin embargo, en la victoria del sábado ante el Leeds United parece que el guion de la película cambió. Daniel Farke, entrenador del conjunto de 'yorkshire, insinuó que Donnarumma fingió una lesión para darle a Guardiola la oportunidad de dar instrucciones a sus jugadores, justo después del 2-2 marcado por Lukas Nmecha.

"Todo el mundo sabe por qué lo hizo", se mostró muy enfadado el entrenador del Leeds en rueda de prensa tras la derrota de su equipo en el Etihad Stadium.

"Es obvio. Está dentro de las reglas. Es una acción inteligente. ¿Estoy de acuerdo? ¿Respeta las reglas del 'fair play'? Eso me lo quedo para mí. Las autoridades del mundo del fútbol deberían encontrar una solución", apuntó Farke, enfadado por la triquiñuela que realizó el Manchester City para tener un tiempo muerto.

No se quedó ahí Daniel Farke, que continuó acusando a los 'citizens' de vulnerar la deportividad del juego.

"Si no educamos a nuestros jugadores para que respeten la profesionalidad y si sólo intentamos romper las reglas y fingir una lesión para que el entrenador pueda tener un aparte con sus futbolistas... No es lo que me gusta pero no me puedo quejar porque está dentro de las normas".

Phil Foden abrió el camino y lo cerró. El futbolista inglés fue clave en la victoria del Manchester City con un doblete que evitó un apuro.

El propio jugador reconoció posteriormente que la intervención de Guardiola durante ese tiempo polémico señalado por Farke resultó decisiva para recuperar la presión y la confianza del equipo.

"El entrenador cambió nuestra forma de presión. Se puede ver que desde que tuvimos esa charla hicimos las cosas mucho mejor. Fue crucial para que ganáramos el partido", admitió.

Preguntado por la acción controvertida de Donnarumma, el técnico catalán tiró balones fuera: "No hablé con 'Gigio'. Cuando sucedió, miré al banquillo y mandé calentar a James. No sé. En la próxima rueda de prensa me preguntáis y os diré una vez haya hablado con él", zanjó.