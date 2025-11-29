Sergio Ramos no seguirá jugando en México y lanza un guiño al Real Madrid: "Un último baile"

La etapa de Sergio Ramos en el fútbol mexicano tiene fecha de caducidad. El defensor español ha comunicado al Rayados de Monterrey que no renovará su contrato, que expira el próximo 31 de diciembre, para convertirse en agente libre de cara al mercado invernal.

La decisión pondrá fin a una aventura de apenas diez meses en la Liga MX, donde el central andaluz se convirtió en capitán y referente indiscutible, aunque ahora prioriza un cambio de aires por motivos personales y deportivos.

A sus 39 años, Sergio Ramos no contempla el retiro. Su excelente estado de forma y su ambición por competir al máximo nivel le empujan a buscar un nuevo destino.

La familia ha sido un factor clave en su decisión de abandonar México: la adaptación no ha sido completa y la distancia con España pesa cada vez más. Además, el deseo de apurar sus opciones para el Mundial de 2026 requiere de un escaparate con mayor proyección internacional.

El adiós a Rayados llega en pleno desenlace de la temporada, con el equipo disputando los cuartos de final de la liguilla. Ramos podría jugar hasta cuatro partidos más si alcanza la final, cerrando así un ciclo en el que ha disputado 31 encuentros y anotado siete goles, dejando una huella imborrable en la afición regiomontana.

En medio de la noticia de su marcha, un gesto en redes sociales ha desatado la especulación. La cuenta de Instagram MadridXtra publicó un montaje de Sergio Ramos con la camiseta actual del Real Madrid bajo el título: "Última hora: Sergio Ramos ha decidido dejar Monterrey como agente libre. Un último baile".

El sevillano no tardó en dar "me gusta" a la publicación, un detalle que el madridismo ha interpretado como una declaración de intenciones.

El guiño de Sergio Ramos al Real Madrid

Ramos nunca ha ocultado su amor por el club blanco, llegando a declarar en el pasado que "acabaré volviendo al Real Madrid". Sin embargo, ese anhelo choca frontalmente con la realidad institucional.

El regreso de Ramos al Real Madrid es, a día de hoy, una quimera. La relación contractual se rompió definitivamente en 2021, tras una tensa negociación con Florentino Pérez que terminó con el jugador aceptando una oferta de renovación ya caducada.

Aquel episodio marcó un punto de no retorno en la política deportiva del club, que desde entonces ha apostado firmemente por la regeneración de la plantilla con nombres como Dean Huijsen, Raúl Asencio y hasta Joan Martínez, la joven apuesta de la cantera que modela Arbeloa en el Castilla.

El "último baile" de Sergio Ramos en el Bernabéu ya tuvo lugar. Su guiño en redes sociales es el reflejo de un sentimiento genuino, pero su futuro profesional se escribirá lejos de Chamartín. El misterio es cuál será su destino final.