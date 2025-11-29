El colapso en los accesos al Camp Nou provoca el enfado de la afición, que señala a Laporta: 2.000 socios haciendo colas

Los aficionados del Barça hacen cola para recibir físicamente la entrada al partido tras un fallo informático. Captura de redes sociales

Barcelona

Alavés

El día de la celebración del 126 aniversario no pudo haber empezado peor para el Barça después de que una incidencia con el sistema de entradas provocara largas colas en los accesos al Spotify Camp Nou.

Un cuarto de hora tardaron las 45.400 butacas disponibles del estadio en llenarse. Tiempo más que suficiente para que el Alavés abriera el marcador por medio de Pablo Ibáñez -lo hizo a los 45 segundos-, y para que Lamine Yamal marcara el gol del empate.

El 'infortunio' del club le salió caro a muchos aficionados. Y es que horas antes del inicio del partido hubo un problema técnico en la app de Socios del club, que repartió 7.500 entradas para el partido y los aficionados no podían descargarlas.

Long queues at the gates of Camp Nou half an hour before kick-off due to an app crash. pic.twitter.com/iPubMzmvxO — Laia Cervelló Herrero (@Laia_Cervello) November 29, 2025

Esto originó colas importantes en las taquillas del estadio y que terminaron de deshacerse cuando se abrieron las puertas del estadio una vez el partido había empezado para que todos los afectados entraran sobre el minuto 10 de partido.

Unos 2.000 socios son los que no pudieron acceder a la app para descargarse o activar la entrada. La página web del club tampoco funcionaba y no había la opción de comprar entradas.

Según el Barça, la situación se resolvió con el envío de las entras en formato PDF: "Se ha producido una incidencia en la descarga de algunas entradas en la aplicación de socios. El problema ya ha sido resuelto con el envío, a todos los socios y socias con localidad para el partido de hoy contra el Alavés, de un nuevo PDF con sus entradas. De este modo, garantizamos que todo el mundo pueda acceder al Spotify Camp Nou con normalidad".

Problemas en los accesos al Camp Nou para presenciar el Barcelona - Alavés. #DeportePlus pic.twitter.com/iLAoPsLK4B — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 29, 2025

Las inmediaciones de oficinas se llenaron en cuestión de minutos. Y es que el enfado de los aficionados era importante. Através de las redes sociales se informaban sobre lo que estaba sucediendo y entonces, al revisar su aplicación, vieron que tampoco les aparecía su entrada.

La situación, que estaba completamente descontrolada, ha provocado cánticos por parte de los aficionados contra Joan Laporta.

Algún "Barça sí, Laporta no" tensó aún más los ánimos a medida que se iban amontonando cientos de personas a las afueras de las oficinas, mientras el Barça intentaba agilizar las gestiones para poder reenviar las entradas.

La oposición a la Junta Directiva, con el movimiento Nosaltres impulsado por Víctor Font, ha denunciado la gestión del club con dureza:

"Ahora mismo miles de socios todavía no tienen su entrada. La mala gestión, trabajar siempre con amigos, conocidos y empresas de dudosa fiabilidad tiene consecuencias cuando todo gira alrededor de una sola persona. Los socios se merecen un Barça que los cuide. Lo que está pasando hoy con las entradas es inaceptable".

Sin saber asiento ni zona asignada, centenares de socios entraron a toda prisa al estadio para poder disfrutar, de una vez, del partido que terminó en una victoria como celebración del 126 aniversario del Barça.