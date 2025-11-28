Jaime Felgueroso (23), sobre la dura realidad de los salarios del fútbol: "Cobro entre 350€ y 550€ por jugar"

Jaime Felgueroso se ha convertido en uno de los pocos futbolistas modestos que se atreven a hablar con total transparencia sobre dinero, salarios y condiciones reales en el fútbol de categorías inferiores.

Futbolista del CD Lealtad y creador de contenido enYouTube y TikTok, utilizó su canal para explicar cuánto se cobra en Segunda RFEF y Tercera RFEF, desmontando muchos mitos sobre el supuesto nivel de ingresos en el llamado "fútbol profesional" fuera de la élite.

En uno de sus vídeos más virales Felgueroso respondió sin rodeos a una de las preguntas que más curiosidad genera entre los aficionados: cuánto gana realmente un jugador de Tercera RFEF.

Lejos de la imagen de lujo asociada al fútbol, el asturiano mostró la realidad de una categoría donde la inmensa mayoría de los futbolistas no pueden vivir solo del balón y se ven obligados a compaginar entrenamientos y partidos con estudios u otros trabajos.

"Actualmente estoy cobrando entre 350 y 550 euros al mes. No os voy a decir la cantidad exacta", comentó al respecto.

En ese mismo vídeo, Jaime Felgueroso decide "mojarse" y hablar directamente de su caso personal. El jugador del Lealtad desvela cuál es el rango salarial que percibe por su ficha en Tercera RFEF y lo hace con una sinceridad poco habitual en el mundo del fútbol: "Actualmente estoy cobrando entre 350 y 550 euros al mes. No os voy a decir la cantidad exacta".

La cruda realidad

Su confesión pone números a una realidad que muchos intuían pero pocos habían confirmado: incluso en clubes históricos y bien estructurados como el Lealtad, los sueldos de la plantilla distan mucho de lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en "futbolistas profesionales".

Es una remuneración que puede servir como complemento a otros ingresos, pero que está muy lejos de permitir una vida desahogada solo con el fútbol.

Felgueroso también explica que, aunque se trata de una ayuda económica importante, ese dinero no compensa por sí solo la dedicación que exige competir en Tercera RFEF. Entre entrenamientos, partidos, desplazamientos y cuidados físicos, la carga de trabajo se acerca más a la de un profesional que a la de un aficionado, pero sin el respaldo económico que se ve en categorías superiores.

Entre 200 y 800 euros

Además de hablar de su propio sueldo, Jaime Felgueroso ofrece una visión global del panorama salarial en Tercera RFEF.

En el mismo vídeo analiza la horquilla económica en la que se mueven la mayoría de sus compañeros de categoría: "El 95% de los jugadores cobran entre 200 y 800 euros. Los hay que pasan esos 800 y los hay que no superan esos 200, depende mucho del equipo, de los objetivos que tenga y del presupuesto".

Con esta frase, el futbolista del Lealtad deja claro que la Tercera RFEF es un mundo de contrastes. Algunos clubes con proyectos ambiciosos y más recursos pueden pagar salarios algo más altos, e incluso acercarse a cifras en las que un jugador podría plantearse vivir solo del fútbol.

Sin embargo, en la mayoría de equipos los sueldos son simbólicos o complementarios, y muchos jugadores cobran cantidades muy bajas, a veces solo dietas.

Felgueroso también menciona la situación en Segunda RFEF, donde estima que el salario medio puede rondar los 2.000 euros mensuales.

Vivir del fútbol

La reflexión más contundente de Jaime Felgueroso llega cuando responde a la pregunta de si se puede vivir del fútbol jugando en Tercera RFEF. Sin buscar titulares, pero con absoluta claridad, el jugador del Lealtad concluye: "Respecto a los jugadores de Tercera RFEF, es imposible vivir del fútbol".

Felgueroso explica que prácticamente todos los futbolistas de la categoría necesitan otro empleo o estar estudiando para asegurar su futuro. Para muchos, el sueldo de Tercera RFEF es un complemento que ayuda a pagar gastos, ahorrar un poco o invertir en su propia formación deportiva, pero no constituye un salario con el que sostener un proyecto de vida independiente.

Su discurso, alejado del triunfalismo habitual, convierte a Jaime Felgueroso en una de las voces más interesantes del fútbol modesto español.

Desde su canal de YouTube, no solo muestra entrenamientos, rutinas y vlogs de partido, sino que también aporta transparencia sobre cuánto se cobra realmente en categorías como Tercera RFEF, contribuyendo a ajustar las expectativas de muchos jóvenes que sueñan con ser futbolistas y de aficionados que desconocen la realidad económica de estas divisiones.