Flick promete mejorar, pero no esconde el sentir del vestuario del Barça: "Anímicamente estamos todos mal"

La contundente derrota ante el Chelsea en Stamford Bridge ha hecho mucho daño en el seno del Barça. En la fase liga de la Champions se han enfrentado a dos rivales que están en las quinielas para alzarse con la 'Orejona' -junto con el PSG- y los resultados se cuentan por derrotas.

Es por ello que Hansi Flick ha tenido esta semana que levantar a un vestuario que no se esperaba una debacle que recordaba a las peores noches del club en esta competición. El calendario no ofrece ningún respiro y el equipo debe pasar página cuanto antes.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés en la jornada 14 de La Liga, el técnico alemán ha prometido que el Barça va a mejorar su juego y por consiguiente los resultados. Además, no ha evitado responder a las preguntas sobre las fracturas que sufre el equipo en defensa y el centro del campo.

Alavés

"Siempre se trata de marcar goles. El Alavés defiende muy bien, con pasión. Será difícil marcar, pero creo que lo lograremos. Lo importante es sumar los tres puntos".

Sus decisiones ante el Chelsea

"Creo que Eric puede jugar en distintas posiciones y también quisimos probar a Andreas Christensen ahí. Va bien para jugadas técnicas tener a jugadores de altura. Creemos en Marc Casadó y Marc Bernal, que viene de una lesión. Tendrá minutos. Casadó tendrá oportunidades, cuenta con toda nuestra confianza."

❝En el entrenamiento he visto buena dinámica e intensidad. Trabajamos para mejorar. Debemos levantarnos de la derrota ❞



Araujo

"Tiene un virus estomacal. Es baja hoy en el entrenamiento y también mañana en el partido. Anímicamente, estamos todos mal. La derrota contra el Chelsea ha sido difícil. Pensamos que podíamos ganar. Hay que ser optimistas de cara al próximo partido".

El margen de mejora

Cuando perdemos y cuando encajamos tres goles es fácil decir que no fue un buen partido o que no fue el Barça que nos gustaría ver. Al fin y al cabo, hay gente que no sabe lo que necesitamos para jugar con esa línea adelantada.

Es un estilo propio, no se trata solo de los defensas, los delanteros y los centrocampistas empiezan la presión. Eso es lo que necesito de los jugadores. La culpa parece de la defensa, pero no es justo. Si no presionamos bien todos, tendremos problemas, quiero dejarlo claro.

Dije que era optimista porque hicimos bien algunas cosas, pero hay que mejorar en la delantera cuando iniciamos la presión. Yo quiero ver lo que veo en el entrenamiento y me gusta lo que veo. Los jugadores están muy centrados y tienen mucha calidad. Pedri, Raphinha y Marcus nos aportarán más cosas. Le tengo que decir a los jugadores lo que yo veo.

Situación de Fermín

"La entrada del Athletic le afectó, pero no tuvo problemas. Fue tras el partido contra el Chelsea que notó molestias. No hay más interpretaciones. Esto es fútbol y cosas así ocurren. A veces tiene que ver con el calzado nuevo. Ahora cada mes tienen un color nuevo en las botas".

Mensaje a los jugadores

"Lo he explicado antes. Veo buena dinámica, más intensidad. Tenemos más confianza con balón y sin balón, pero lo tenemos que demostrar".

Vuelta de Raphinha

"Para mí es uno de los jugadores más centrados del equipo y le he echado de menos. Se ajusta mucho a nuestra filosofía, normalmente tiene un impacto muy positivo en nuestro juego.

Es muy bueno cuando hay transición. Su temporada del año pasado no vino de la nada, tiene muchas ganas de poder demostrar lo bueno que es. Yo quiero que nos demuestre lo bueno que es"

El enfado de Lamine

"Lamine está bien y se siente bien. Muchos jugadores, cuando les cambiamos, no están contentos. Yo también fui jugador y muchas veces no reaccioné como debía. Cucurella es uno de los mejores laterales del mundo, es muy buen jugador.

Pero, para mí, ahora le toca a Lamine dar un paso adelante y demostrar que hay que olvidar el partido del Chelsea. Es cuando tiene que demostrar lo bueno que es".