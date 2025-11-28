El Betis, herido antes del derbi ante el Sevilla: Isco vuelve a lesionarse y Antony llora por no poder jugar frente al eterno rival

Isco, tendido en el terreno de juego de La Cartuja tras lesionarse ante el FC Utrecht. EFE

El Betis ha tenido que pagar un caro peaje para mantenerse entre los ocho primeros de la fase liga de la Europa League a falta de tres partidos para que la competición se siga esclareciendo. Los de Manuel Pellegrini ganaron al FC Utrecht, pero han perdido a Isco para el derbi.

El malagueño estuvo sobre el terreno de juego poco más de 120 segundos cuando Amrabat, su propio compañero, le propinó una patada fortuita que le obligó a retirarse, recibir siete puntos de sutura y que al término del encuentro su entrenador le descartase para el domingo.

"Isco y Amrabat no estarán el domingo. A Isco le han puesto siete puntos de sutura. Parece que no es ninguna lesión ósea pero quedan pocas horas para el partido del domingo. Es imposible que pueda jugar", confesó Pellegrini antes de acudir a la rueda de prensa.

El chileno reconoció "nunca haber visto una cosa así", en referencia a la doble lesión de Isco y Amrabat tras golpearse entre ellos. "Esto es fútbol, son cosas que pasan", dijo posteriormente en rueda de prensa.

El malagueño "está jodido porque está teniendo muy mala suerte con las lesiones, pero es fuerte y pronto se va a recuperar", manifestó un Manuel Pellegrini que deberá recomponer el puzle para el derbi ante el Sevilla.

"Es preocupante para que ninguno llegue a #ElGranDerbi".



😖 "Han tenido que hacerle 7 puntos de sutura a @isco_alarcon", Pellegrini.#LaCasaDelFútbol #UEL pic.twitter.com/wOijjT2Huh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 27, 2025

Y es que además de Isco y Amrabat, el conjunto bético tiene las bajas de Pau López, Bellerín y también Lo Celso por lesión, mientras que Antony es baja por sanción, a no ser que le concedan la cautelar.

A Lo Celso, con molestias desde el pasado domingo ante el Girona, también lo ha dado por descartado Pellegrini en la rueda de prensa. Ricardo Rodríguez vio la amarilla ante el FC Utrecht y se perderá el próximo partido de la Europa League en Zagreb.

El daño que está sufriendo el Betis se refleja en las lágrimas de Antony, quien lloró al término del partido al no poder jugar el partido del domingo tras haber sido expulsado el pasado fin de semana ante el Girona.

"Es un momento muy triste. Esta semana fue muy dura".



Las lágrimas de Antony por no poder jugar el derbi. #LaCasaDelFútbol #UEL pic.twitter.com/gCvzUGUMi6 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 27, 2025

El brasileño recibió antes del partido la noticia de que el Comité de Apelación había rechazado el recurso de su club para que pueda jugar el derbi. Tendrá que esperar unas horas más para conocer si el TAD le da la cautelar y puede estar ante el Sevilla el domingo.

"Para mí es un momento muy triste porque vengo de una expulsión donde no había intención de nada, pero bueno, esta semana fue muy dura", comenzó explicando tras el partido del jueves.

"Sé que hay muchos partidos por delante, pero sé de la importancia de éste y salgo un poco triste, enfadado, porque quería estar el domingo. Para mi es el partido más importante del año y no poder jugarlo es muy duro. Va a ser muy difícil. Ha sido una semana muy dura", reconoció Antony.

"Esta expulsión me ha afectado por la importancia del próximo partido. Ya imaginaba jugar el derbi fuera de casa, pero voy a estar con ellos, transmitiéndoles energía para sumar los tres puntos", concluyó.

La victoria ante el equipo neerlandés ha costado mucho, más de lo que se presagiaba. Sin embargo, en lo deportivo el Betis sigue imparable en una fase liga donde aspira a clasificarse directamente entre los ocho primeros.