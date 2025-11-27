Xavier Vilajoana y el pretencioso proyecto para "recuperar al Barça" con "seriedad, rumbo y liderazgo"

El empresario Xavi Vilajoana, exdirectivo del FC Barcelona, ha presentado este jueves su proyecto para concurrir en las próximas elecciones a la presidencia del club, previstas para el 2026, con el objetivo de poner fin al mandato del actual presidente, Joan Laporta, cuya gestión ha calificado de "demencial". EFE/Alejandro García

El entorno culé en España vuelve a agitarse con la aparición de una vieja cara conocida que busca el sillón presidencial del Fútbol Club Barcelona.

Xavier Vilajoana oficializó su precandidatura con un discurso crítico hacia la actual gestión y promesas que intentan ilusionar a una afición golpeada.

¿Qué busca este pretencioso plan para el futuro azulgrana?

Según recoge Europa Press, la intención principal de este proyecto es recuperar al Barça devolviendo el protagonismo al socio y asegurando un incremento de ingresos del 30 por ciento.

Vilajoana sostiene que la entidad necesita urgentemente seriedad, rumbo y liderazgo institucional, características que considera perdidas tras cuatro años de mandato de Joan Laporta, a quien acusa de llevar una gestión "demencial" basada en la improvisación.

El precandidato sorprendió al afirmar que "el Haaland del club está en la Masia", y dejó claro que no buscará estrellas fuera, sino que apostará por la cantera como solución principal y no como recurso de urgencia.

Su idea incluye internacionalizar la formación de talentos con acuerdos en otros continentes.

Críticas a la gestión actual y guiños al bolsillo del socio

Vilajoana, quien trabajó con directivas anteriores, asegura que hoy el Barcelona navega sin dirección y que al socio solo se le escucha en época electoral.

Para contrarrestar esto, propone congelar los precios de los abonos y destinar entre 30 y 50 millones de euros para mejorar la experiencia del aficionado en entradas y desplazamientos.

Además, exige transparencia total sobre las obras del estadio Spotify Camp Nou y promete que el deporte femenino tendrá una representación real. Sobre la salida de Messi, fue tajante al señalar a Laporta como único responsable, mientras minimizaba los ataques externos, asegurando que su foco es ganar este partido decisivo para la institución.