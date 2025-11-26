Robert Sánchez (28), futbolista del Chelsea y de la Selección, sobre Lamine Yamal: "Cucurella lo tiene en el bolsillo"

Chelsea

Barcelona

La contundente victoria del Chelsea sobre el Barcelona en Stamford Bridge por 3-0 dejó más que un resultado deportivo. Las declaraciones del portero español Robert Sánchez en zona mixta encendieron un debate que trasciende lo futbolístico y pone el foco en las relaciones dentro de la Selección.

El encuentro, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, supuso un duro golpe para el conjunto de Hansi Flick, que llegaba a Londres con aspiraciones de consolidar su candidatura europea.

Sin embargo, desde el pitido inicial quedó claro que la noche sería complicada para los culés. Un autogol de Jules Koundé en el minuto 27 abrió la lata, y la posterior expulsión de Ronald Araújo por doble amonestación antes del descanso terminó de sentenciar las opciones visitantes.

En la segunda mitad, con un hombre menos, el Barcelona sucumbió ante la superioridad local. Estevao, la joven promesa brasileña, amplió la ventaja en el minuto 55 con una actuación que eclipsó a su rival generacional en la banda opuesta.

Liam Delap cerró la cuenta a falta de diecisiete minutos para el final, rubricando una noche para el olvido azulgrana.

Marc Cucurella y Lamine Yamal, durante el Chelsea - FC Barcelona EFE

No obstante, el nombre propio del partido fue Marc Cucurella. El lateral izquierdo catalán, formado en La Masía, se erigió en el mejor jugador del encuentro con una exhibición defensiva que anuló por completo a Lamine Yamal.

El extremo del Barcelona, que apenas unas horas antes había publicado un mensaje en redes sociales asegurando sentirse renovado y preparado, pasó completamente desapercibido durante los 80 minutos que permaneció sobre el césped.

Fue precisamente este duelo el que protagonizó las declaraciones más controvertidas de la noche. Robert Sánchez, portero del Chelsea e internacional español como ambos protagonistas, no se guardó nada al valorar el enfrentamiento individual: "Cucurella lo tiene en el bolsillo", sentenció el guardameta.

Pero el cancerbero nacido en Cartagena no se detuvo ahí. Ante las preguntas sobre el rendimiento de Lamine Yamal, lanzó una afirmación que ha generado un intenso debate: "Todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier League".

💣 "CUCURELLA TIENE A LAMINE EN EL BOLSILLO".



🙄 "Nos veo a nosotros favorito para la Champions... no al Barça".



🔥 ¡¡UUFF!! Las palabras de Robert Sánchez, portero del Chelsea, que encenderán a los culés... pic.twitter.com/MwnyZhHrPg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 25, 2025

Una frase que muchos han interpretado como un cuestionamiento directo hacia la calidad competitiva de otras ligas europeas y, en particular, hacia el talento del joven extremo culé.

La provocación alcanzó su punto álgido cuando le preguntaron por las opciones de ambos equipos en la máxima competición continental. "¿Favorito el Barça? Favoritos nosotros", respondió con una sonrisa que dejaba entrever la confianza que reina en el vestuario londinense.

Las palabras de Robert Sánchez han generado un considerable revuelo mediático. El hecho de que tanto el portero como Cucurella y Lamine Yamal compartan vestuario con la Roja añade una dimensión personal que trasciende la rivalidad deportiva entre clubes.

Mientras tanto, el Chelsea se afianza en los puestos de clasificación directa para octavos de final, en tanto que el Barcelona deberá recomponerse de un golpe que deja heridas tanto en la clasificación como en el orgullo de un equipo que aspira a reconquistar Europa.