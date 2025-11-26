Identifican 79 trabajadores turcos sin papeles en las obras del Camp Nou: multa de 1,1 millones de euros

La Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya ha propuesto una sanción de 1,09 millones de euros contra Extreme Works, una de las subcontratas que operan en la remodelación del Spotify Camp Nou, por emplear a 79 trabajadores turcos sin autorización para trabajar en España.

La resolución, que califica los hechos como infracciones "muy graves" en materia de extranjería, añade un nuevo capítulo al historial de irregularidades laborales que arrastra el ambicioso proyecto del FC Barcelona.

La investigación se inició el pasado 25 de septiembre tras una denuncia presentada por el sindicato Comisiones Obreras. Según los inspectores, los empleados afectados llevaban meses trabajando en la obra con documentación irregular o caducada, expedida en algunos casos por otros países europeos.

Muchos de ellos descubrieron su situación cuando intentaron viajar temporalmente a Turquía para visitar a sus familias, momento en el que comprobaron que carecían de los permisos necesarios para regresar legalmente a España.

El caso ha adquirido especial gravedad por las circunstancias que rodean a los despidos. Tras acudir al sindicato para intentar regularizar su situación, decenas de trabajadores fueron cesados de forma verbal, sin contrato documentado ni indemnización alguna.

Imagen exterior de las obras del Camp Nou

CCOO denuncia que la empresa pretendía repatriarlos directamente a Turquía, donde su capacidad de defensa legal quedaría severamente limitada. "En el momento en el que pisen territorio turco, su capacidad de defenderse se verá mermada", advirtió un portavoz sindical durante las protestas celebradas frente al estadio barcelonista.

Las condiciones laborales descritas resultan especialmente duras. Según los testimonios recogidos, los operarios percibían alrededor de 2.000 euros mensuales por jornadas de doce horas diarias, siete días a la semana, sin cotización a la Seguridad Social.

Esta remuneración, aparentemente elevada, se aproxima al Salario Mínimo Interprofesional cuando se descuentan las aportaciones que deberían haberse realizado al sistema de protección social.

Esta sanción no constituye un hecho aislado. Desde el inicio de las obras en junio de 2023, la Inspección de Trabajo ha abierto más de doscientos expedientes contra las subcontratas de Limak, el conglomerado turco adjudicatario del proyecto.

Entrenamiento del Barça a puertas abiertas en el nuevo Spotify Camp Nou Europa Press

Las multas acumuladas superan ya los tres millones de euros e incluyen irregularidades relacionadas con impagos salariales, excesos de jornada y deficiencias en materia de seguridad laboral.

Comisiones Obreras ha reclamado que la Delegación del Gobierno active el mecanismo de regularización extraordinaria previsto en el Reglamento de Extranjería, que permite conceder autorizaciones de residencia a personas en situación irregular que colaboren con las autoridades laborales en procedimientos sancionadores.

Varios de los trabajadores afectados cumplen el requisito de haber trabajado al menos seis meses en el último año y permanecen en Barcelona esperando una resolución favorable.

El FC Barcelona ha mantenido una posición distante respecto a estas irregularidades, amparándose en que las relaciones laborales corresponden a las empresas subcontratadas. Sin embargo, el sindicato considera inaceptable que una institución de su prestigio permita que su proyecto estrella quede asociado a prácticas de explotación laboral.

El prometido convenio con los sindicatos para fiscalizar las obras nunca llegó a materializarse, y la polémica amenaza con empañar el regreso del equipo a su estadio renovado.