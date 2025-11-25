Xabi Alonso no percibe ningún problema en el vestuario: "Esto es un proceso y todos estamos cada vez más conectados"

Con semblante tranquilo y confiado en poder revertir el juego y los resultados que está registrando 'su' Real Madrid, Xabi Alonso atendió a los medios en la rueda de prensa previa al quinto partido de la Champions ante Olympiacos. Un encuentro donde el conjunto blanco deberá ganar para no salir de las ocho primeras posiciones que dan acceso directo a jugar los octavos de final.

El tolosarra se mostró autocrítico con el juego que está ofreciendo su equipo en los últimos partidos, aunque la 'crisis' se ha agravado después de dos empates consecutivos. No obstante, zanjó cualquier posible debate sobre si los jugadores creen o no en su discurso.

A pesar de que la mayoría de las preguntas fueron orientadas hacia su relación con los jugadores -de hecho le llegaron a preguntar si le podrían estar haciendo la cama-, Xabi Alonso no se salió de lo que realmente le importa: ganar a Olympiacos. Una tarea que se antoja complicada ya que además el Real Madrid nunca ha ganado en Grecia.

Margen de mejora

"Necesitamos un buen partido, volver a tener el sabor de la victoria. Tenemos que jugar bien y tener concentración. Es un partido importante para la clasificación".

Dificultad de entrenar a este equipo

"Es exigente, eso está claro. Pero seguro que no soy el primer entrenador que tiene que sufrir con estas situaciones. No son situaciones nuevas. Hay que saber convivir con ellas".

"Tenemos la autocrítica necesaria, no estamos contentos con los últimos partidos. Pero también vemos en que situación estamos en la Liga y la Champions. Juntando todo eso, lo estoy disfrutando, sí".

Relación con los jugadores

"Son exigentes, son profesionales. Tienen este tipo de situaciones, pero son los que le hacen ser lo que son. Y luego tienes que estar conectado con ellos".

Hacer la cama al entrenador

"Hay que tener mucho respeto por los jugadores. No voy a hablar de eso. Sé lo que son los vestuarios, lo que tienes que pasar y cómo tienes que convivir con el ruido externo. Son situaciones que no nos pueden hacer perder el foco. Los resultados no son los deseados, sabemos las consecuencias que tienen, pero que no nos saquen del camino que queremos".

Olympiacos

No solo sigo a Olympiacos porque juguemos contra ellos. Lo sigo porque tengo mucho aprecio a Mendilibar y a Darko Kovacevic. Mendilibar es un gran entrenador, que propone un fútbol muy intenso y está obteniendo ese reconocimiento que ya tuvo en el Eibar y en otros clubes y que ahora tiene también en Olympiacos".

Críticas a su figura

"Sabemos el momento que es, también la situación en la que estamos en Liga y Champions. A mí lo que me preocupa es lo que pasa en Valdebebas o mañana en el campo y al resto no le presto atención".

El papel de los veteranos

"Esto va a seguir evolucionando, a nivel individual, personal, colectivo y futbolístico. A veces hay una línea recta, a veces una curva, como ahora. Mañana tenemos una oportunidad y ahí está el foco".

Conversación con el club

"No es necesario. He hablado esta mañana con el presidente y también hablo con José Ángel. El día a día es lo que nos hace estar comunicados".

Una cuestión de tiempo

"Es un proceso. Todo cambio necesita un tiempo. Todo proceso no sucede inmediato y si miramos los últimos tres partidos hay cosas que no me han gustado y las hemos hablado. Pero si miramos atrás hemos hecho también cosas buenas. No hemos sido constantes en algunas fases del juego y por eso hemos tenido malos partidos. Pero ahora toca mañana".

Su mensaje en el vestuario

"Lo que hablamos está muy claro, no cambia tanto de partido a partido. Luego es fútbol".