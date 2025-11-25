Maradona, cinco años de una muerte sin respuestas: dos juicios anulados y 13 millones desaparecidos

Un aficionado ondea una bandera con el rostro de Maradona en el exterior del estadio del Nápoles Alessandro Garofalo LaPresse via / DPA

Cinco años después de su muerte, el legado de Diego Armando Maradona sigue atrapado entre tribunales y disputas económicas. Este 25 de noviembre, cuando Argentina y el fútbol conmemoran el aniversario de su fallecimiento, ni la causa penal por su deceso ni los conflictos por su patrimonio han encontrado resolución.

El legado del astro permanece fragmentado en expedientes judiciales, cuentas bancarias internacionales y enfrentamientos familiares que parecen multiplicarse con el tiempo.

El proceso judicial por la muerte de Maradona representa uno de los casos más accidentados de la historia reciente argentina.

Ocho profesionales de la salud enfrentan cargos de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión. Entre los acusados figuran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, y tres enfermeros que participaron en la atención domiciliaria del exfutbolista tras una operación cerebral.

El juicio oral, que había comenzado en marzo, fue anulado en mayo cuando se descubrió que la jueza Julieta Makintach protagonizaba un documental no autorizado titulado "Justicia divina".

Carteles de protesta durante el juicio por la muerte de Maradona Sebastián Hipperdinger Europa Press

La fiscalía sentenció que la magistrada "ofició de actriz, no de jueza", y tanto la defensa como la querella coincidieron en que el proceso quedaba irremediablemente viciado. Makintach fue destituida por unanimidad e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos judiciales.

El nuevo tribunal fijó el reinicio del juicio para el 17 de marzo de 2026, más de cinco años después del fallecimiento que se investiga.

La pregunta central que deberá responder la justicia es si la muerte de Maradona, causada por insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón y miocardiopatía dilatada, pudo haberse evitado con una atención médica adecuada.

La investigación fiscal sostiene que el paciente estuvo "en situación de desamparo" y presentó signos de agonía prolongada durante las doce horas previas a su muerte sin recibir el control necesario.

Estatua de Diego Armando Maradona en el estadio del Nápoles Europa Press

Mientras el proceso penal se empantana, otro frente judicial ha cobrado intensidad: la batalla por la fortuna y la marca Maradona.

En abril, Dalma y Gianinna Maradona presentaron una denuncia contra Matías Morla, exapoderado legal de su padre, por la presunta apropiación indebida de 13 millones de dólares. Según la acusación, los fondos estarían distribuidos en cuentas bancarias en San Vicente y las Granadinas, Abu Dabi y bancos europeos como BNP Paribas y HSBC.

La disputa revela una paradoja dolorosa: aunque Maradona fue uno de los deportistas más icónicos del planeta, su patrimonio efectivo resultó modesto.

Cuando los herederos intentaron acceder a una cuenta en Suiza que supuestamente contenía cuatro millones de dólares, descubrieron que la mitad había sido retirada días antes. El patrimonio confirmado asciende a apenas 6,5 millones de dólares, una cifra insignificante para quien generó ingresos multimillonarios durante décadas.

Memorial de Maradona en la ciudad de Nápoles Pasquale Senatore Europa Press

La explotación comercial de la marca Maradona añade complejidad al conflicto. Sattvica, empresa presidida por Morla, intentó registrar 147 marcas vinculadas al nombre del astro tras su muerte.

La justicia argentina prohibió temporalmente ese uso comercial, y el Tribunal General de la Unión Europea rechazó en 2023 la cesión de los derechos a Sattvica, favoreciendo a los herederos. Sin embargo, la marca sigue generando ingresos en todo el mundo mientras la disputa por su control continúa abierta.

Cinco años después, Maradona permanece presente en la memoria colectiva como genio irrepetible, pero en los tribunales su figura se reduce a cifras, acusaciones cruzadas y heridas familiares que no cicatrizan. La justicia argentina le debe todavía una respuesta sobre cómo murió.

Su familia sigue esperando claridad sobre qué quedó de su fortuna. Y el mundo observa cómo el legado de quien fue llamado "el más grande" se disputa, paradójicamente, en despachos de abogados y salas de audiencia.