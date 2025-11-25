Cristiano Ronaldo podrá jugar el primer partido del Mundial: el codazo le sale 'barato' y recibe una sanción mínima

Cristiano Ronaldo, en el partido de Portugal ante la República de Irlanda. Reuters

Una sanción muy leve no para lo que podría haber sido, sino para lo que hubiese significado que Cristiano Ronaldo no jugase en el debut de Portugal en el Mundial 2026.

El Comité de Disciplina de la FIFA le ha castigado con un partido de sanción -que ya lo cumplió ante Armania- y dos más, pero condicionados a su comportamiento tras haber visto la roja directa ante Irlanda por propinar un codazo a Dara O'Shea.

A pesar de que el reglamento estipula una suspensión de tres partidos en caso de conducta violenta, lo que podría haber dejado a Cristiano fuera de las dos primeros partidos del Mundial, el Comité Disciplinario entendió que la actitud del portugués fue leve.

La acción, protagonizada el 13 de noviembre, significó la primera expulsión del delantero luso, que nunca antes había sido expulsado por roja directa en sus 226 partidos con la selección portuguesa.

Fue en el minuto 60 cuando el astro portugués, con el marcador reflejando un 2-0 en contra y desquiciado por los empujones de la defensa irlandesa, sacó el codo a pasear para golpear en la espalda del defensor.

Pese a que el colegiado le había mostrado la amarilla en primera instancia, tuvo que intervenir el VAR para avisar al árbitro de que el delantero del Al-Nassr debía ser expulsado.

Cristiano Ronaldo, expulsado ante la República de Irlanda. Reuters

"Debería avergonzarse", afirmaban los medios portugueses. "Perdió la cabeza. No soportó la frustración de ir abajo en el marcador y soltó un golpe no usual en él", se pudo leer en su día en el medio luso Record.

A partir de ahí, en Portugal se temían lo peor y, por ese motivo, presentaron un recurso ante la FIFA para reducir al mínimo la sanción sobre su capitán apelando que tuviesen en consideración que la respuesta de Cristiano vino dada por los múltiples y consecutivos agarrones que sufrió por parte de los jugadores irlandeses.

De hecho, la federación portuguesa consideró que el ambiente en el partido fue provocativo contra el jugador de Al-Nassr ya que Heimir Hallgrímsson, el seleccionador de Irlanda defendió en la rueda de prensa previa al partido que en el partido de la primera vuelta disputado en Lisboa, el propio Cristiano Ronaldo condicionó las decisiones del árbitro.