Surrealismo en un campo de fútbol: llaman "tonto" por megafonía al portero visitante y el árbitro suspende el partido

Lamentable y surrealista situación la que se vivió durante este pasado fin de semana en uno de los estadios del fútbol modesto español. El partido entre el Autol y el Haro Deportivo fue detenido por el árbitro por los insultos que recibió uno de los jugadores a través de la megafonía del complejo.

Todo sucedió en el choque de Tercera RFEF entre el CD Autol y el Haro Deportivo. En este encuentro del grupo riojano, en el que los locales se llevaron la victoria por 3-0, se vivió una de las situaciones más incomprensibles de los últimos tiempos.

Tal y como denunció el Haro Deportivo, a través de la megafonía del estadio se reprodujeron insultos hacia el portero del conjunto visitante. Este hecho, por supuesto, no pasó desapercibido, y el árbitro tuvo que detener el encuentro para pedir que cesara ese comportamiento.

De hecho, el colegiado reflejó este incidente en el acta, algo que podría acarrear graves consecuencias para el club local.

El grito de "tonto" emitido a través de la megafonía fue secundado por la grada. Eso hizo que el choque se detuviera, activando el protocolo contra la violencia verbal ya en los últimos instantes del encuentro.

Indignación máxima

El Haro Deportivo se mostró indignado por los insultos a través de megafonía que había tenido que soportar su portero. De hecho, el conjunto riojano emitió un comunicado al término del partido condenando los hechos.

"Durante el transcurso de la segunda mitad en Autol, la megafonía del estadio ha reproducido insultos hacia uno de nuestros jugadores, siendo esto reflejado en el acta, parando el encuentro para avisar de dicho suceso", dijo el Haro Deportivo.

"A su vez, se han notificado durante todo el encuentro numerosos insultos de aficionados junto a nuestro banquillo, sin ningún tipo de sanción", prosiguió el equipo riojano.

Si no denunciamos, mandamos un mensaje muy negativo a nuestra afición. Si dejamos que todo valga, llegará la violencia más pronto que tarde. Si se toman medidas ejemplares, se evitará esto.



90 minutos de insultos pegados a nuestro banquillo, a nuestros jugadores... por ahí no. https://t.co/amGxU6mZxX — Dani Martín (@daniakacosta) November 24, 2025

"Nos cuesta comprender qué le lleva a alguien con acceso a estos dispositivos a fomentar estas actitudes en un partido. Desde nuestra entidad no vamos a tolerar que nadie supere la línea del respeto contra nuestros jugadores o aficionados", finalizó el Haro.

El presidente del Haro Deportivo, Daniel Martín, también denunció lo sucedido a través de las redes sociales. "Si no denunciamos, mandamos un mensaje muy negativo a nuestra afición. Si dejamos que todo valga, llegará la violencia más pronto que tarde. Si se toman medidas ejemplares, se evitará esto. 90 minutos de insultos pegados a nuestro banquillo, a nuestros jugadores... por ahí no", escribió.

EL POST | J12



Autol 3

Haro Deportivo 0



Ander Santurde: «Creo que el marcador final no refleja la realidad del partido (…) tiene que servir para aprender, la liga está muy igualada»



«Quiero condenar los actos que nos ha tocado sufrir hoy tanto al cuerpo técnico como a Arturo» pic.twitter.com/v2YM42KYDf — Haro Deportivo (@HaroDeportivo) November 23, 2025

El entrenador local también lamentó lo sucedido en declaraciones oficiales a los medios del club.

Habrá denuncia

El Haro Deportivo denunciará ante la Federación lo sucedido este pasado fin de semana en el partido contra el CD Autol, tal y como informó el medio Actualidad Rioja Baja.

Por eso, el club local se expone a una fuerte sanción, ya que los hechos también fueron reflejados en el acta después de que el partido se detuviera durante unos instantes.

El choque terminó con victoria para el CD Autol con tres goles en la segunda mitad. Una victoria que le da mucha vida al conjunto local en la zona baja de la clasificación, mientras que el Haro Deportivo se encuentra en la zona media de la tabla.