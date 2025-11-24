El proyecto de Florentino Pérez para un nuevo modelo de club: 100.000 socios, guardianes del patrimonio del club

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibe los aplausos tras su intervención en la asamblea general ordinaria del club EFE

El Real Madrid se prepara para abordar uno de los cambios más profundos de su historia reciente.

En la Asamblea General Ordinaria, Florentino Pérez desveló las líneas maestras de una reforma estatutaria que marcará el futuro del club y que será explicada con detalle en una próxima Asamblea Extraordinaria.

Según explicó Florentino Pérez, la propuesta busca redefinir y proteger la gobernanza de la entidad, reforzar la condición de los socios como propietarios y crear un modelo societario nuevo, alejado de la figura de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD), pero abierto a la entrada controlada de capital.

Florentino Pérez explica por qué el Real Madrid necesita un cambio de sus estatutos

El presidente situó el anuncio como un paso decisivo para garantizar la independencia, el patrimonio y la estabilidad del Real Madrid durante las próximas décadas.

Una reforma, dijo, creada desde la convicción de que "nuestro modelo de asociación, compuesta por 100.000 socios que somos, unidos en torno a una tradición, es precisamente la fórmula del éxito que nos ha llevado hasta aquí".

Blindar el patrimonio

El núcleo de la propuesta pasa por la creación de una nueva sociedad mercantil -pero no una SAD- en la que los socios actuales del Real Madrid se convertirían en los titulares mayoritarios.

Esa sociedad sería una filial del club, controlada de forma absoluta por los más de cien mil socios que figuran hoy en el censo.

Según lo conocido en los últimos días y reforzado por el discurso del presidente, esta filial permitiría que un inversor externo pudiera adquirir entre un cinco y un diez por ciento del capital.

La clave: ningún accionista podría tener más de una participación y los socios conservarían al menos el 90% del control. Esa estructura evita la concentración de poder y blinda la esencia participativa del Real Madrid.

Florentino Pérez, en la Asamblea Ordinaria del Real Madrid 2025 Real Madrid

Florentino Pérez lo incidió en su intervención: "Seguiremos siendo un club de socios, pero debemos crear una filial en la que los 100.000 socios del Real Madrid conservemos siempre el control absoluto" .

Esta apertura limitada permitiría valorar económicamente al club sin recurrir a una salida a Bolsa ni a una conversión en SAD.

El presidente lo explicó con contundencia: "Otra [vía] sería salir a Bolsa y eso no queremos". La entrada de ese inversor, siempre minoritario, funcionaría como una validación del valor real del club en el mercado.

Pero el propósito de la reforma no es financiero, aseguró, sino protector. A lo largo de su discurso recordó varias veces que el club ha sufrido "ataques gravísimos contra nuestro patrimonio" y que estos riesgos siguen presentes.

De ahí que la iniciativa pretenda anticiparlos y desactivarlos reforzando jurídicamente la propiedad colectiva.

La base del modelo

La idea se aproxima al espíritu del conocido modelo 50+1 de la Bundesliga. En Alemania, los clubes mantienen la mayoría accionarial bajo el control de sus propios miembros o de fundaciones vinculadas, mientras que patrocinadores y empresas pueden adquirir participaciones limitadas.

En el caso madridista, la figura sería distinta en lo jurídico, pero similar en el objetivo: asegurar que la identidad, el gobierno y la estrategia del Real Madrid sigan dependiendo de sus socios.

Florentino Pérez situó esta filosofía al afirmar que "nadie podrá diluir nuestra condición de propietarios ni alterar el equilibrio que garantiza la independencia y la estabilidad del Real Madrid" .

La reforma también fija un límite a la cifra futura de socios -otro mecanismo de protección- y garantiza que las altas sigan reservadas prioritariamente a descendientes de actuales socios.

Es una forma de preservar el carácter familiar y generacional de la entidad, un rasgo que el presidente destacó como parte esencial del éxito histórico del club.

Procedimiento garantista

El proceso diseñado para aprobar la reforma incluye dos pasos decisivos. Por un lado, una Asamblea Extraordinaria de socios representantes, donde se explicará la propuesta con todo detalle.

Y después, un referéndum vinculante para que el conjunto de los socios del Real Madrid decida el modelo que regirá la propiedad del club.

Florentino Pérez insistió en que la última palabra la tendrán siempre los socios: "Todo lo que hagamos, esta modificación lo llevaremos a referéndum" .

Florentino Pérez, en la Asamblea Ordinaria del Real Madrid 2025 Real Madrid

El presidente subrayó que este proceso no restringirá derechos, sino todo lo contrario. Los socios conservarán íntegramente los que ya poseen y, según apuntó, se añadirán nuevos derechos de carácter económico.

Incluso se prevé que los socios fallecidos cuenten con mecanismos de reconocimiento y compensación económica para sus herederos. Es una novedad histórica en un club cuyo carné, hasta ahora, ha tenido un valor esencialmente emocional.

"Tener el carné de socio del Real Madrid dejará de ser únicamente una cuestión sentimental: tendrá también un valor tangible y real" , afirmó.

La amenaza interna y externa

El presidente dedicó buena parte de su mensaje a contextualizar por qué el club considera imprescindible este cambio en este momento.

Señaló ataques pasados y recientes a la autonomía institucional del Real Madrid, citando directamente a LaLiga y recordando episodios como la introducción de enmiendas en la Ley del Deporte destinadas a intervenir en los ingresos del club.

"No es normal meter clandestinamente unas enmiendas a la Ley del Deporte… que pretendían que los ingresos económicos del club… pasaran a la Liga" , denunció.

Votación en la Asamblea Ordinaria 2025 del Real Madrid Real Madrid

También alertó de riesgos futuros dentro del propio club. Puso como ejemplo la eventualidad de que una futura directiva pudiera aprobar un número masivo de nuevos socios, alterando así el equilibrio patrimonial.

"Imaginemos que en el futuro alguna Junta Directiva decide que se puede hacer, por ejemplo, un millón de socios nuevos. De esa manera, también se nos quitaría el control del club".

De ahí la necesidad, en sus palabras, de "ser, de forma activa, los guardianes de nuestro patrimonio".

Asegurar los próximos 100 años

La reforma estatutaria, tal y como la presenta Florentino Pérez, aspira a consolidar un modelo duradero que preserve la naturaleza del Real Madrid como club de socios.

El presidente recordó que en el año 2000 la entidad estaba al borde de la quiebra y que el trabajo acumulado durante veinticinco años ha llevado al club a convertirse en "el más valioso del mundo".

Florentino Pérez, junto a Eddy Cue, vicepresidente de Servicios de Apple

Ahora, afirmó, toca blindar todo lo conseguido: "Es mi responsabilidad proponer a los socios que blindemos lo conseguido" .

La creación de la nueva sociedad, el control exclusivo de los socios, la apertura limitada a inversores estratégicos y la fijación de límites de propiedad buscan garantizar que el Real Madrid siga siendo independiente, estable y competitivo en un deporte cada vez más sometido a tensiones económicas y regulatorias.

"Este paso supone garantizar que nuestra historia siga viva durante los próximos cien años" , concluyó.

El corto plazo

El Real Madrid se adentra ahora en un proceso decisivo. La propuesta será explicada con detalle en la Asamblea Extraordinaria, aún no convocada, y, después, todos los socios tendrán la última palabra en un referéndum vinculante.

Es una transformación que apunta a marcar una nueva etapa en la gobernanza del club, manteniendo la esencia que ha definido su historia: un modelo basado en la propiedad colectiva.

El proyecto -si obtiene luz verde- permitirá al Real Madrid abrir una vía de crecimiento controlada, proteger su patrimonio y asegurar que la institución siga bajo el mando de quienes la han construido: sus socios.

Y, como repitió Florentino Pérez, la misión es clara: que el Real Madrid siga siendo "el mejor club del mundo y el ejemplo que todos quieren seguir" .