Hansi Flick: ¿Una final para evitar el playoff? También puedes ganar la Champions yendo a la repesca..."

El FC Barcelona afronta este martes (21:00 horas, Stamford Bridge) un partido trascendental para sus aspiraciones europeas. Los culés se miden al Chelsea en la quinta jornada de la fase de grupos y buscarán una victoria ante un rival directo para meterse entre los ocho primeros clasificados.

El entrenador Hansi Flick habló en la previa del duelo visiblemente constipado. Incluso el jefe de prensa del Barcelona excusó al técnico para que recibiera menos preguntas de lo habitual.

El germano destacó las virtudes del Chelsea, alabó a Pep Guardiola y se mostró confiado en las posibilidades de su equipo. Además, comentó que el objetivo es entrar directamente entre los ocho primeros, pero también que ir a la repesca no sería un drama.

Adaptarse al rival

"Siempre nos adaptamos al oponente. Hacemos lo que sea necesario contra el rival, ver qué tipo de oportunidades tenemos... Pero siempre es diferente".

Su parecer sobre el Chelsea

"El Chelsea es uno de los mejores equipos del mundo. Tienen una evolución fantástica, sus jugadores, el entrenador... Es fantástico verlos jugar, son un equipo joven. Para nosotros este debe ser un buen partido y debemos competir. Tenemos confianza y vamos a luchar mañana".

Sobre Lewandowski

"Después de su lesión en octubre él trabajó muy fuerte. Cuando regresó lo hizo muy en forma y lo está demostrando en todos los partidos. Lewandowski necesita marcar goles y sigue con ese hambre de marcar".

El Barça de Guardiola

"Somos equipos parecidos con el Chelsea, equipos que quieren la pelota y quieren presionar arriba. En esos momentos todo el mundo estaba enamorado de su Barça. Cuando fue a Alemania, no voy a decir que lo copiamos, pero sí que le seguí para ver cómo lo hacía. Él creó una filosofía, no puedes copiarla. Para mí Guardiola es el mejor entrenador y por eso muchos siguen su camino".

El regreso de Raphinha

"Va paso a paso. Ahora lo importante es que ya ha vuelto. Sobre los minutos y cuánto jugará, eso es algo que tendremos que ir viendo. Estoy encantado de tenerlo de vuelta. Ya vimos el otro día lo que generó en pocos minutos".

Sobre Rashford

"Estoy muy contento con él. El otro día estaba enfermo y no pudo jugar con nosotros, pero mañana decidiremos si estará desde el inicio o no. Le he seguido toda su carrera, tiene unas condiciones increíbles y ya lo ha demostrado aquí. Sonríe muchísimo. Además aquí puede disfrutar de nuestro clima".

El momento del Barça

"No se puede escoger el momento idóneo para un partido. Este contra el Chelsea es una buena prueba para nosotros. El equipo ha mejorado mucho en las últimas semanas. Han vuelto muchos jugadores de lesión y a finales de esta semana tiene que volver Pedri, así que eso son buenas noticias".

¿Una final para evitar el playoff?

"Nuestro objetivo es meternos en octavos de final, pero sabemos que no es fácil. De igual forma, si no llegas directamente a octavos puedes ganar la Champions también yendo a la repesca. Mañana ya lo veremos".