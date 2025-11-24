A22 inicia la demanda millonaria contra UEFA y vuelve a enviar la carta para el reconocimiento de la Superliga

A22 ya ha comenzado la demanda multimillonaria contra UEFA por daños y perjuicios. Además, ha vuelto a enviar al máximo organismo del fútbol europeo una carta para que se reconozca oficialmente de la Superliga.

Serán dos demandas contra UEFA, ya que el Real Madrid, tal y como reconoció Florentino Pérez este pasado domingo en la Asamblea General de Socios, también acudirá a los juzgados para pedir una elevada indemnización.

En total, serán cerca de 4.500 millones de euros los que se le reclamarán al organismo rector del fútbol europeo después de que las últimas decisiones judiciales le hayan dado la razón a A22 y al proyecto de la Superliga.

El movimiento de A22 no se queda tan sólo en la reclamación de daños y perjuicios. También ha remitido una carta a UEFA exigiendo que cumpla la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que de esta manera apruebe la Superliga.

Ya hace un año A22 hizo este requerimiento que no obtuvo respuesta por parte de Ceferin, por lo que ahora vuelven a pedir que UEFA cumpla y ratifique lo han venido reconociendo los tribunales en los últimos meses.

Negociaciones entre UEFA y A22

Ya el pasado mes de octubre UEFA reconoció abiertamente que estaba manteniendo negociaciones con A22, si bien es cierto que descartó cualquier posibilidad de acuerdo o modificación del actual formato de la Champions League.

"Esta propuesta de innovación está sobre la mesa. Ahora bien, si la UEFA decide rechazarla por motivos que solo ella conoce, tendremos que hacer cumplir las decisiones judiciales", comentó ya hace unas semanas un portavoz de A22, haciendo referencia a las sentencias favorables obtenidas en los últimos años en tribunales europeos.

Sin embargo, varios meses después estas negociaciones apenas han tenido avances y no han llegado a buen puerto. Es por ello que A22 y también el Real Madrid acudirán a los tribunales para reclamar daños y perjuicios.

El último golpe judicial

A finales del pasado mes de octubre llegó la última sentencia judicial favorable a la propuesta de la Superliga. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó íntegramente la sentencia previa del Juzgado de lo Mercantil número 17, que declaró ilegales las normas de autorización y sanción de competiciones establecidas por UEFA y FIFA.

El tribunal desestimó todos los recursos presentados por la UEFA, LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF), y confirmó que estos organismos incurrieron en abuso de posición dominante al intentar bloquear competiciones alternativas.

Estos organismos defendían que los tribunales españoles no tenían competencia en este asunto, que el objeto del pleito había desaparecido y que sus normas se ajustaban a los principios del deporte europeo.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó que el sistema implantado por UEFA y FIFA no responde a criterios objetivos ni transparentes, que limita de manera injustificada la competencia en el mercado de la organización de competiciones de clubes.