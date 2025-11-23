El Real Madrid reacciona tarde y se deja dos puntos ante el Elche para apretar aún más la lucha por el liderato de La Liga

Elche

No ha mejorado el Real Madrid tras el parón de selecciones. El conjunto blanco volvió a pecar de tener poca profundidad y solo pudo arañar un punto en su visita al Martínez Valero después de que el Elche se pusiera por delante en el marcador hasta en dos ocasiones [Narración y estadísticas del partido].

Las jornadas pasan y Xabi Alonso no consigue encontrar la regularidad que necesita el equipo para consolidarse en lo más alto de la clasificación. Si bien la visita el estadio del conjunto ilicitano se antojaba difícil -ningún equipo ha ganado aún al Elche en su feudo-, las sensaciones que dejó el Real Madrid no fueron buenas.

La defensa compuesta por tres centrales y dos carrileros con la que el tolosarra intentó sorprender a Eder Sarabia no funcionó y el juego del equipo mejoró en la segunda parte con la entrada de Vinicius, Valverde y Camavinga, además de volver a la defensa de cuatro.

Bellingham, exhausto tras el partido ante el Elche. Reuters

Ambos equipos brindaron un partido frenético: ritmo alto de juego, acercamientos constantes al área, ocasiones que Iñaki Peña y Thibaut Courtois se encargaban de desbaratar con paradones... al partido en el Martínez Valero no le faltó nada para el gusto del aficionado.

Sin embargo, si bien al Elche le faltó estar más acertado de cara a puerta y tener una mayor claridad de ideas en tres cuartos de campo, al Real Madrid pecó de no tener profundidad y verticalidad en las acciones ofensivas.

Les costó mucho a Mbappé, Rodrygo y compañía entrar en contacto con el balón, aunque cuando el francés lo hizo sembró el pánico en el feudo ilicitano. En el momento en que Arda Güler le asistía con un pase filtrado con espacio por delante, la sensación que transmitía el '10' del conjunto blanco es que el gol estaba al llegar, pero Iñaki Peña se encargó de amargarle la noche.

El primer aviso llegó a los diez minutos cuando Mbappé remató de primeras el pase que le metió Asencio a la frontal del área. El balón se marchó desviado. Por poco. A la media hora de juego se plantó mano a mano con el portero del Elche, pero se le fue el último control y el alicantino le ganó la partida.

Tan solo tres minutos después, en el 33', Iñaki Peña evitó de nuevo su gol con un paradón con el pie a bocajarro al disparo del francés. No se le creía el máximo goleador de La Liga mientras Xabi Alonso le pedía que no bajara los brazos.

Si el portero del Elche se lució en la primera parte, también lo hizo el del Real Madrid. Thibaut Courtois volvió a emerger como un seguro en la portería y frenó a Rafa Mir y André Silva.

El primero no aprovechó una pérdida peligrosa de Álvaro Carreras sobre Héctor Fort y en cuanto remató se encontró con el pie del belga; mientras que el portugués lo intentó con un disparo cruzado donde Courtois volvió a evitar el gol con el pie.

Entre tanto, los riesgos que tomaban ambos equipos con la presión asfixiante permitió ver una batalla táctica espectacular entre los de Eder Sarabia y el conjunto que dirige Xabi Alonso, quien sorprendió con una defensa formada por tres centrales y con Vinicius, Valverde y Camavinga en el banquillo.

Aleix Febas bate a Courtois y marca el primer gol del partido ante el Real Madrid. EFE

Ante este escenario no tardó el tolosarra en ponerles a calentar al inicio de la segunda parte, justo después de que Rodrygo estuviese cerca de abrir el marcador con un potente disparo al primer palo que despejó, otra vez, Iñaki Peña.

Volvió a perdonar el Real Madrid, no lo hizo el Elche. Aleix Febas ganó la espalda de Trent en la zona diestra del área y cruzó el balón ante la salida de Courtois aprovechando el único espacio que había.

Una definición que vino precedida por un tacón de Germán Valera en una acción 'made in Eder Sarabia'. El gol obligó a Xabi Alonso a reaccionar y revolucionó al equipo con un triple cambio. Rompió la defensa de cinco y la entrada de Vinicius, Valverde y Camavinga metieron una marcha más al equipo.

