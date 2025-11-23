Florentino Pérez: "Tebas y Ceferin se oponen al fútbol gratis porque es un año más de sueldos millonarios para ellos"

Florentino Pérez también tuvo lugar en su discurso para acordarse de la Superliga y, por ende, cargar contra Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, o Javier Tebas, presidente de LaLiga, como grandes opositores.

"Nosotros seguimos insistiendo en que es un proyecto indispensable para el futuro del fútbol porque, sin este proyecto, la diferencia entre el fútbol inglés y el del resto de Europa sería definitivamente insalvable", comentó el presidente del Real Madrid.

Celebró además el mandatario las últimas sentencias judiciales favorables: "La Superliga ha conseguido ya, sin discusión, un gran éxito para el fútbol. Hemos derribado para siempre, y en tiempo récord, un régimen de monopolio de UEFA de más de 70 años que, de otro modo, habría acabado con nuestro futuro".

Discurso de Florentino Pérez en la Asamblea Ordinaria 2025 del Real Madrid

El fútbol gratis

Florentino Pérez destacó la creación de la plataforma Unify, un soporte por el que la Superliga tenía intención de ofrecer los partidos de manera gratuita. "Tengo que decirles que, si hay algo que me sorprende especialmente, es la actitud de los gestores del fútbol que se oponen sin sentido al fútbol gratuito", empezó diciendo el presidente blanco para hablar sobre el fútbol en abierto.

"Al menos FIFA ya entendió que ese es el camino para acercar el fútbol a los aficionados globales. Y quiero agradecer al presidente de la FIFA que trasladara el modelo de Unify a la retransmisión gratuita y global del reciente Campeonato Mundial de Clubes", dijo Florentino, rompiendo una lanza en favor de Gianni Infantino.

Acto seguido, el presidente del Real Madrid volvió a la carga: "Sólo se me ocurre un motivo por el que gestores como el presidente de la UEFA, así como el de LaLiga, se opongan al fútbol gratis. Y es que cada año que son capaces de mantener el modelo actual y retrasar la Superliga, incluso a costa de incumplir sentencias judiciales, es un año más de sueldos millonarios para ellos".

Con contundencia, siguió su mensaje: "No les importa lo más mínimo el valor que se destruye para clubes y aficionados. Como es el caso del presidente de LaLiga, que disfruta de un sueldo superior al de la Premier y al de UEFA, aunque su competición genera mucho menos. Esto nos lleva a pensar que para proteger sus privilegios, se opondrá al fútbol gratuito, a sentencias judiciales, y a lo que haga falta".

Convencido del éxito de la Superliga

No se arrugó lo más mínimo el presidente del Real Madrid al hablar del futuro de la Superliga: "En todo caso, tras la reciente sentencia de la Audiencia Provincial, estoy más convencido que nunca del éxito del proyecto. Hemos ganado por goleada la batalla judicial y también ganaremos las próximas batallas".

"Ganaremos porque es, sin duda, el mejor proyecto para los clubes de toda Europa, y para los aficionados de todo el mundo. Y así nos lo reconocen muchos clubes en privado", siguió insistiendo Florentino Pérez.