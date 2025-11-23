Florentino Pérez, sobre el caso Negreira y los pagos del Barça: "No es normal que hayan pagado más de 8 millones"

Florentino Pérez sacó toda la artillería en la Asamblea General de Socios celebrada en la mañana de este domingo. Entre los múltiples y delicados temas que trató, el presidente del Real Madrid fue meridianamente claro con el 'caso Negreira'.

El mandatario blanco mostró su indignación por el pago millonario por parte del FC Barcelona al vicepresidente de los árbitros durante 17 años, y lamentó que no se hayan producido más que "cambios cosméticos" en el estamento arbitral desde el mayor escándalo de los últimos años en el fútbol español.

"No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante 17 años, cualquiera que sea el motivo", dijo Florentino Pérez. E insistió: "Cualquiera que sea el motivo".

"Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que tenía funciones clave. En un periodo de tiempo durante casi 20 años, que coincide casualmente con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país", sembró la duda el presidente blanco ante el aplauso de los asistentes a la Asamblea.

La indignación del presidente del Real Madrid sobre esta oscura relación entre el FC Barcelona y José María Enríquez Negreira, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, durante casi dos décadas, fue creciendo.

Un discurso durísimo

"Estarán de acuerdo conmigo en que el 'caso Negreira' debería haber provocado un cambio radical en el sistema arbitral, pero sólo ha habido cambios cosméticos. El nuevo presidente de los árbitros, Fran Soto, ha pedido que se pase página, y ha pedido que deberíamos olvidar el caso Negreira. Pero, ¿quién lo va a olvidar?", comentó Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid destacó que la entidad blanca ha sido la única que se ha personado en la causa del 'caso Negreira'. Eso, pese a que "los perjudicados son todos los clubes", dijo Florentino.

Destacó además el presidente su estupefacción por el episodio vivido el año pasado en la previa de la disputa de la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. Entonces González Fuertes, responsable del VAR en aquel partido, cargó contra el club blanco por los vídeos en su televisión oficial.

El saldo de expulsiones del Real Madrid en el siglo XXI.

"Sufrimos la animadversión de miembros del propio estamento arbitral, un odio que les impide actuar con imparcialidad. ¿Cómo es posible que en la previa de la Copa del Rey el árbitro encargado del VAR amenazara al Real Madrid con que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Cómo un árbitro que se comporta así puede ser neutral? Debería haber sido apartado de inmediato", dijo Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid hizo una comparación del saldo de expulsiones durante la época de Negreira entre el club blanco y el FC Barcelona. Un balance exageradamente claro a favor del club culé. También de las cartulinas rojas entre ambos equipos en el siglo XXI en España y en Europa, donde las cifras arrojaban unos datos muy distintos sin árbitros españoles en liza.

Florentino enseña el saldo de expulsiones de Real Madrid y Barcelona.

"¿A alguien le puede parecer normal que algunos futbolistas del Real Madrid tengan más Copas de Europa que títulos de Liga?", volvió a disparar Florentino Pérez.

"También resulta intolerable que el presidente de LaLiga ostente el cargo de vicepresidente de la RFEF, que es el ente responsable de los árbitros. A mí el presidente de la RFEF me ofreció ser parte de la Federación y le dije: '¿Usted a mi no me conoce, no?' Estos cargos deben estar reservados para personas neutrales", dijo el presidente del Real Madrid.