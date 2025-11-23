Florentino Pérez anticipa a los socios del Madrid el cambio de modelo: "El objetivo es blindar al club de ataques externos"

Florentino Pérez abordó en el tramo final de la Asamblea General de Socios del Real Madrid la propuesta del nuevo modelo societario que propone para la entidad blanca. Era uno de los momentos más esperados del día, aunque ya era conocido que sería simplemente una exposición para tratar a fondo el asunto más adelante.

El máximo mandatario quiso dejar claro que este nuevo modelo no haría sino reforzar los derechos de los socios y la condición de propietarios del Real Madrid. "Estos inversores deberán reforzarnos ante ataques. Serán un aliado estratégico y nunca un propietario", incidió en varias ocasiones.

"Tenemos que ser conscientes de las amenazas que tenemos. Después de 25 años, la gente sabe que cuando me comprometo a una cosa, la cumplo. Si dijimos que vamos a hacer un referéndum, lo haremos. Nos queremos proteger de que alguien nos quite el patrimonio, es la razón fundamental", aseveró el presidente acerca de este posible cambio que se someterá a votación entre los socios.

Una forma de valorar al club

La idea de abrir una pequeña parte de club a socios inversores corresponde, según explicó Florentino Pérez, no sólo a la entrada de capital externo, sino a la ayuda para tratar de valorar al Real Madrid económicamente.

"Es mi responsabilidad proponer a los socios que blindemos esto que hemos conseguido. He pensado mucho, y la conclusión es clara, seguiremos siendo un club de socios pero debemos crear una filial donde los 100.000 socios sigamos siendo los dueños", comentó.

"Incorporaremos una participación minoritaria del 5% para que sepamos lo que vale el club. El paso hay que darlo, porque es la vía más contundente y clara que tenemos para valorar el Real Madrid, porque el otro paso sería salir a bolsa y no es lo que queremos", dijo el presidente.

Incidió el mandatario, eso sí, en la necesidad de mantener a la entidad en manos de sus socios: "Una participación tan limitada garantiza que el control siga en manos de los socios y de la junta directiva. El Real Madrid no puede caer bajo ningún concepto en manos de nadie. Con este paso transparente y sometido a la decisión libre de los socios seguiremos siendo el mejor club del mundo".

De padres a hijos

Florentino Pérez incidió en la importancia de reforzar el sistema actual de socios: "Desde 2009 dimos un paso importante al limitar la entrada a hijos y nietos de los socios. Queríamos mantener el espíritu madridista de padres a hijos".

"Sólo han entrado como socios los hijos y nietos de socios. Creo que nuestra estructura debe reformarse y preservarse de cara al futuro con la reforma de estatutos, así que el único objetivo es blindar al equipo de ataques internos y externos a nuestro patrimonio", dejó claro el presidente.

Esta intención de que todo quede 'en familia', viene para evitar la entrada de intereses ajenos en la entidad: "El club tiene enemigos que se quieren apropiar de nuestro patrimonio. Hasta ahora ser socio del Real Madrid ha sido sobre todo un sentimiento, pero precisamente por ese valor sentimental habrá quienes intenten aprovecharse de él para hacerse con el control".

"Voy a proponer con esta reforma que los 100.000 socios sean reconocidos como dueños del club. Seremos nosotros, los socios de hoy, quienes tengamos la responsabilidad de asegurar que nuestro club siga liderando el fútbol durante muchas generaciones", insistió el presidente.

El mensaje fue siempre en la misma línea: "Tener el carné de socio del Real Madrid dejará de ser solo un valor sentimental, tendrá valor tangible y real. Seguiremos conservando la Asamblea de Socios, la elección de un presidente, el actual sistema de abonos... Queremos que nuestra actual estructura sobreviva a los desafíos del fútbol. Así nos protegeremos no solo de ataques externos, sino también de potenciales ataques internos".