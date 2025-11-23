La experiencia Mavidad Bernabéu por dentro: accesos fluidos, tiempos claros y una visita sin prisas

A poco más de un mes, la Mavidad Bernabéu ya se ha consolidado como una de las grandes atracciones navideñas de Madrid este año. Esto, en gran parte, por su innovador diseño operativo, accesos fluidos, franjas horarias definidas y aforo limitado, que busca que el recorrido se viva con calma, sin prisas y sin aglomeraciones, incluso en días de máxima demanda.

Accesos ágiles y aforo limitado: así se controla la entrada

De acuerdo con la página oficial de la Mavidad Bernabéu, la organización aplicará un modelo similar al que el estadio utiliza en los partidos, pero adaptado a un entorno familiar. El acceso se controla exclusivamente mediante entradas online vinculadas a una franja horaria concreta, lo que elimina colas masivas y permite que cada grupo entre sin estrés.

Los materiales promocionales oficiales indican que cada pase cuenta con un aforo limitado a 4.000 personas por turno, una cifra que garantiza que los visitantes puedan moverse con amplitud y sin saturaciones.

Esta limitación es uno de los pilares del éxito del recorrido: evita embudos, permite detenerse en las zonas temáticas y asegura que familias con niños o personas mayores se sientan cómodas durante toda la visita.

Horarios, duración de los pases y cómo funciona el flujo interno

La experiencia funciona con tres pases diarios, cada uno de aproximadamente cuatro horas de duración. El horario general va de 10:30 a 22:30 horas, según la información difundida por medios y plataformas de venta de entradas.

Las fechas especiales cuentan con horarios específicos:

24 de diciembre : un pase único, de 12:30 a 16:30.

25 de diciembre : dos pases, de 14:00 a 18:00 y de 18:30 a 22:30.

31 de diciembre: pase especial de 10:30 a 14:30.

El funcionamiento está pensado para ser flexible: si alguien llega más tarde dentro de su turno, puede incorporarse al recorrido sin perder la experiencia completa. Sin embargo, es importante señalar que el horario de finalización para quien llegue tarde a la hora de entrada de su turno, será el mismo que el resto de los asistentes.

Un recorrido que evita la saturación: espacios amplios y rutas bien definidas

Uno de los elementos clave de la Mavidad Bernabéu es la forma en que distribuirá a los visitantes. Las áreas temáticas estarán separadas de forma natural, creando “micro circuitos” donde cada grupo puede detenerse y avanzar a su ritmo.

Para evitar desorden, la experiencia incluirá:

Señalética clara en todo el recorrido.

Personal de apoyo en puntos de intersección.

Rutas de circulación pensadas para que el flujo no retroceda ni se bloquee.

La combinación entre espacios contemplativos y zonas más dinámicas mantendrán el equilibrio entre movimiento y disfrute.