Xabi Alonso: "En el Madrid hay que ser fuertes mentalmente y tener equilibrio: un poco de mano derecha y de izquierda"

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al Real Madrid con el Elche en la jornada 13 de La Liga, con un mensaje que trasciende lo meramente deportivo para adentrarse en la gestión emocional y mental que requiere dirigir al club blanco.

El técnico vasco abordó la situación actual del equipo, las críticas derivadas del reciente empate sin goles ante Rayo Vallecano, y la necesidad de mantener un equilibrio que traslade tranquilidad al vestuario en un momento de especial exigencia competitiva.

La comparecencia de Xabi se desarrolló en un contexto donde la atmósfera alrededor del Real Madrid sigue siendo de expectativa constante. Tras la vuelta de los internacionales con energía positiva, el conjunto merengue se prepara para visitar el estadio Martínez Valero buscando recuperar su efectividad ofensiva.

Respecto al ambiente general de la entidad, Alonso manifestó: "Todo sigue igual. En una temporada hay momentos de todo tipo, pero tenemos ganas de mirar hacia delante. Tenemos partidos en Liga y Champions importantes hasta el parón navideño. La energía es buena".

Sobre las críticas que se han vertido hacia su gestión y el rendimiento del equipo, el técnico adoptó un tono contundente: "Sabemos donde estamos y la exigencia del Madrid. Lo llevamos con normalidad y la exigencia que nos ponemos a nosotros mismos, tanto cuando las cosas salen bien como mal. No hay que darle más vueltas".

Xabi Alonso, en rueda de prensa con el Real Madrid EFE

La sequía goleadora de los últimos encuentros se convirtió en un tema central de la intervención. Alonso rechazó la idea de que los problemas sean responsabilidad exclusiva de Mbappé, señalando que "después de todos los partidos, lo analizamos".

"No conseguimos marcar tanto en Liverpool como en Vallecas. No depende solo de Kylian, es cosa de todo el equipo. Hay que buscar alternativas que no sea solo el delantero: extremos, la segunda línea, el balón parado... Volverán los goles, no hay ninguna duda", dijo.

En lo concerniente a la situación física del equipo, Alonso desmintió cualquier relación entre el momento futbolístico y el estado corporal: "No relaciono el momento futbolístico con el físico. Hacemos una preparación para competir todo el año y ahora entramos en una fase muy exigente. Son muchos partidos en pocos días. Necesitamos repartir bien las cargas, pero físicamente los datos van a mejor. Con las lesiones, hay que convivir con ellas".

El regreso de Trent Alexander-Arnold tras el parón internacional fue destacado como positivo, abriendo nuevas opciones tácticas: "Este parón con Trent lo hemos utilizado para entrenar más y ponerse a punto. Fede puede seguir jugando ahí, pero teniendo a Trent en forma se nos abren las opciones para la posición".

Xabi Alonso, junto a Vinicius en el entrenamiento del Real Madrid EFE

Sobre la proximidad del retorno de Rüdiger, Xabi expresó optimismo: "Es muy buena noticia que ya esté cerca de poder entrar en la convocatoria. Probablemente, mañana no. Por su personalidad y gran nivel competitivo, es importante tenerlo en los entrenamientos y en la competición. Más ahora que echaremos de menos a Militao algunos partidos".

Finalmente, Alonso sintetizó su filosofía de gestión con una metáfora que ejemplifica la complejidad de liderar una institución del nivel del Madrid: "En el Madrid es muy importante saber ser fuertes mentalmente, tener ese equilibrio emocional para competir. Ni en el optimismo ni pesimismo ser exagerado, y hay que tener un poquito de mano derecha y de mano izquierda".

Una máxima que resume la necesidad de conjugar confianza y mesura, exigencia y comprensión, en una campaña que requiere madurez emocional tanto como calidad deportiva.