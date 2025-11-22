El precedente de Villar marca el futuro de Tebas: la denuncia de Galán va camino de acabar con el presidente de LaLiga

Javier Tebas se encuentra en la cuerda floja. El presidente de LaLiga encara su momento institucional más delicado tras la apertura de un expediente disciplinario por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

La denuncia que ha derivado en esta investigación fue presentada por Miguel Galán, una figura ya conocida en los despachos del deporte español por haber conseguido la inhabilitación de los tres últimos presidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha.

El precedente de Villar, inhabilitado en 2017 por una denuncia del propio Galán, se proyecta ahora como una sombra amenazante sobre el futuro de Tebas.

Origen de la denuncia

La génesis del caso se sitúa en el 2 de abril de 2025, cuando LaLiga publicó un comunicado acusando al FC Barcelona de no cumplir con las normas del fair play financiero por no haber registrado 100 millones de euros procedentes de la venta de 475 palcos VIP del Camp Nou.

En ese documento, la patronal desveló información altamente sensible del club catalán: datos sobre sus operaciones internas, cambios en la auditoría y su estado patrimonial.

Cinco días más tarde, el Barça respondió acusando a Javier Tebas de vulnerar el deber de confidencialidad.

Comunicado del FC Barcelona

Aunque LaLiga eliminó posteriormente el comunicado de su web y redes sociales, el daño ya estaba hecho. Para Miguel Galán, este gesto fue un reconocimiento tácito de la irregularidad cometida.

5 infracciones muy graves

En agosto de 2025, Galán presentó un escrito de más de 50 páginas ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) denunciando a Tebas por cinco infracciones muy graves, entre ellas:

Vulneración del deber de confidencialidad : divulgar sin consentimiento datos financieros del FC Barcelona.

: divulgar sin consentimiento datos financieros del FC Barcelona. Divulgación de operaciones corporativas : revelar detalles de la venta de palcos VIP.

: revelar detalles de la venta de palcos VIP. Revelación de cambios internos : hacer públicos cambios de auditoría.

: hacer públicos cambios de auditoría. Exposición del estado patrimonial del club .

. Difusión de comunicaciones con el CSD.

Además, Galán señaló una posible interferencia de Javier Tebas en las negociaciones del Barça con Nico Williams, tras una reunión con directivos del Athletic Club en la que, supuestamente, se compartieron datos internos del club azulgrana.

El precedente de Villar

El paralelismo entre el caso actual de Javier Tebas con el de Ángel María Villar es directo.

En 2017, el TAD inhabilitó al entonces presidente de la RFEF tras una denuncia de Galán por utilizar su cargo durante el proceso electoral para promocionar su candidatura, una vulneración del deber de neutralidad que acabó con sus más de 30 años al frente de la Federación.

En ambos casos, Galán actuó como denunciante principal y el TAD interpretó los hechos como infracciones muy graves. La sanción para Villar fue la destitución.

Ahora, Galán sostiene que la resolución contra Tebas debe seguir el mismo criterio: "Será inhabilitado por el TAD, apoyándose en la resolución de inhabilitación que obtuve de Villar, quien incumplió el deber de neutralidad", declaró recientemente.

Reincidente

Uno de los factores que más peso tendrá en el expediente de Javier Tebas es la reincidencia.

En septiembre de 2024, el TAD ya le impuso una amonestación pública por haber hecho público el voto del Real Madrid en una Asamblea de LaLiga, violando el secreto de las deliberaciones.

Este precedente puede resultar letal. La normativa vigente contempla que la repetición de infracciones graves o muy graves agrava sustancialmente la sanción, pudiendo llevar directamente a la inhabilitación o incluso a la destitución.

Las consecuencias para Tebas, de confirmarse la gravedad de los hechos, podrían ir desde una nueva amonestación pública hasta la inhabilitación temporal de dos meses a un año o incluso la destitución definitiva como presidente de LaLiga.

Javier Tebas, presidente de la Liga, en un acto oficial EFE

Tres meses para decidir

El expediente disciplinario abierto por el TAD se encuentra en fase de alegaciones. El organismo tiene hasta tres meses para resolver el caso, lo que sitúa la decisión final en el primer trimestre de 2026.

La resolución será ejecutiva de forma inmediata, aunque Tebas podría recurrir ante los tribunales contencioso-administrativos.

LaLiga, por su parte, ya ha anunciado que está preparada para recurrir cualquier fallo sancionador, como hizo en 2024 tras la amonestación pública.

El enfrentamiento de Javier Tebas con los dos gigantes del fútbol español, el Real Madrid y el FC Barcelona, no es nuevo. Tampoco lo son sus desencuentros con el CSD.

La situación de Javier Tebas es crítica. La combinación de una denuncia bien argumentada, la existencia de un precedente sancionador en su contra y la gravedad de las acusaciones convierten el expediente actual en una amenaza real para su continuidad.

Si el TAD confirma que ha reincidido en la vulneración del deber de confidencialidad, el escenario más probable es su inhabilitación.

Si a ello se le suma una valoración especialmente dura de su conducta, la destitución definitiva se perfilaría como el desenlace inevitable.