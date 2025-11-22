Antonio Reguero, futbolista español en Laponia: "Juegas con -25 grados y cobras entre 3.000 - 5.000 euros más la casa"

El portero madrileño Antonio Reguero pasó nueve años en la cantera del Real Madrid entrenando con los galácticos, pero su verdadera aventura futbolística comenzó cuando decidió buscar oportunidades fuera de España.

Su carrera le llevó desde las categorías inferiores españolas hasta los confines del Ártico, donde jugó durante cuatro años en Rovaniemi, la ciudad dePapá Noel en Laponia finlandesa.

"Llegamos allí en enero y, según bajamos del avión, -25 grados. En la ciudad de Papá Noel, -25. Literal. Y te tiras enero, febrero, marzo, abril entrenando en campos cubiertos", recuerda Reguero sobre su llegada a una de las experiencias más extremas de su carrera.

Las condiciones climáticas obligaban a una vida completamente adaptada al frío: "Lo que tienes que hacer es de casa al campo y del campo a casa. Sí que es cierto que la gente allí lo normaliza mucho porque si no sales no haces vida".

El portero, que se retiró a los 40 años, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el extranjero tras vivir una etapa frustrante en España.

A los 25 años, después de militar en clubes como Villarreal, Alicante o Racing de Ferrol, se encontró en una situación crítica: "Te plantas con 25 años habiendo jugado cuatro partidos", lamenta. Esa falta de minutos le empujó a tomar una decisión radical que cambiaría su vida.

La experiencia en Escocia

Su periplo internacional comenzó con un intento fallido en Tailandia —donde el representante desapareció dos días tras su llegada— antes de recalar en Escocia, donde pasó cuatro años en equipos como Ross County e Hibernian.

Allí descubrió un panorama económico muy diferente al español: "La liga escocesa es una Premier League en pequeñito. ¿Los salarios? Hay muchos jugadores extranjeros y buenos, entonces el rango pues debe andar entre los 7.000 - 12.000 al mes", explica, refiriéndose a miles de libras mensuales.

Sin embargo, fue en Finlandia donde Reguero encontró su hogar definitivo, permaneciendo siete años y llegando a tener su primer hijo en Rovaniemi. Las condiciones económicas eran más modestas que en Escocia, pero compensadas con beneficios adicionales:

"Puedes estar entre los 3.000 - 5.000 más casa. Eso sí que respetan mucho: la casa. Respetan mucho los vuelos, respetan mucho la comida. Te daban tickets para comer. Al fin y al cabo es un país caro, pero como te lo dan todo un poco mascado, pues te da para ahorrar".

El contraste con algunas de sus experiencias en España no podía ser mayor. Reguero vivió impagos en el Lanzarote durante siete meses, una situación que le marcó profundamente:

"He tenido la buena suerte de solo vivir impagos una vez, pero fue un año que me marcó mucho. Me acuerdo de jugadores jovencitos que habían venido de filiales y no tenían mucho dinero. Los que éramos un poco más mayores teníamos que dejarles dinero para sobrevivir".

Su paso por la cantera del Real Madrid, donde compartió entrenamientos con Ronaldo Nazario, Zidane o Raúl, le dio una formación de élite pero no la oportunidad que esperaba. "He sido un portero que creía que podía haber jugado en Primera División en España. Creo que tenía las capacidades para poder haber competido", reconoce.

La historia de Reguero ejemplifica una realidad cada vez más común en el fútbol español: jóvenes talentos formados en grandes clubes que deben buscar fuera de nuestras fronteras las oportunidades que aquí no encuentran.

Su caso demuestra que, más allá de los glamurosos contratos de la élite, existe un fútbol profesional honesto en lugares remotos donde, aunque juegues a -25 grados, puedes desarrollar una carrera digna y construir una vida.