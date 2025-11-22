La alineación probable del Real Madrid contra el Elche en el partido de La Liga

El Real Madrid llega al estadio Manuel Martínez Valero con la obligación de mantener su liderato en La Liga. Con 31 puntos de 12 jornadas disputadas, los blancos cuentan con un registro de diez victorias, un empate y una única derrota que le permite mantenerse en la cima de la clasificación.

Sin embargo, la ventaja sobre Barcelona, segundo clasificado, resulta ajustada, lo que convierte el enfrentamiento de este domingo en un compromiso de máxima trascendencia para consolidar su posición privilegiada.

El Elche, por su parte, llega en undécima posición con apenas 15 puntos tras sumar tres victorias, seis empates y tres derrotas. El conjunto ilicitano ha sorprendido en casa a lo largo de la temporada, demostrando una capacidad considerable para competir ante rivales de mayor rango.

Su reciente empate ante la Real Sociedad evidencia una solidez defensiva que podría complicar los planes de un Real Madrid que busca retomar la senda del triunfo tras el decepcionante 0-0 ante Rayo Vallecano previo al parón internacional.

La cita en Alicante representa una prueba de madurez para el conjunto merengue, que deberá resolver sus complicaciones defensivas sin algunos de sus efectivos habituales. Xabi Alonso se verá obligado a realizar importantes reajustes en su esquema tras los problemas físicos que aquejan a su plantilla, especialmente en la retaguardia, donde las ausencias son particularmente significativas.

Las bajas más relevantes para este encuentro recaen precisamente donde el Madrid requiere mayor estabilidad. Dani Carvajal seguirá en el dique seco tras someterse a una intervención quirúrgica artroscópica hace varias semanas, estando previsto su regreso entre finales de año y principios de 2026.

Éder Militao tampoco estará disponible, tras contraer una lesión muscular en el aductor durante los compromisos de selecciones. Franco Mastantuono, quien se ha mantenido fuera desde principios de noviembre por una pubalgia, continuará siendo baja de precaución.

Frente a estas complicaciones, Raúl Asencio ocupará el eje de la zaga junto a Dean Huijsen, una dupla que hará de escudera de Thibaut Courtois y que podría ir adquiriendo protagonismo en las próximas semanas debido a los problemas en el sector.

En la demarcación de lateral derecho, Trent Alexander-Arnold tendrá la oportunidad de demostrar su nivel tras recuperarse de sus molestias musculares. El carril zurdo será para Álvaro Carreras.

En el mediocampo, Jude Bellingham refuerza la zona de creación, acompañado por Arda Güler, Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, formando una medular equilibrada que debe abastecer la delantera y dar cobertura a una defensa que se ve mermada en efectivos.

Por lo demás, el conjunto blanco mantiene su poder ofensivo intacto. Kylian Mbappé continúa proporcionando goles al equipo con regularidad, mientras que Vinicius Jr. sigue siendo el alma desequilibrante de este Madrid.

La alineación probable del Real Madrid contra el Elche

Así, Xabi Alonso desplegará un once que busca conjugar la experiencia con la juventud, necesitando de una actuación colectiva sólida para sustraerse de las complicaciones defensivas que limitan sus opciones en esta jornada 13 de La Liga.

Alineaciones probables

Elche: I. Peña; A. Núñez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Febas, M. Aguado, R. Mendoza; G. Valera, André Silva y Rafa Mir.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Mbappé y Vinicius.