Pedri revela con qué 'se pican' sus compañeros del Barça: el videojuego para el tiempo muerto en vez de ver series

Pedri, sonriente antes de subir en el avión del club. FC Barcelona

Los jugadores del FC Barcelona han encontrado una nueva forma de entretenimiento durante sus desplazamientos en avión, y no se trata precisamente de ver series o películas -como suele ser habitual- además de jugar a juegos de mesa.

En una reciente entrevista con los hermanos Buyer, Pedri ha confesado que el Mario Kart se ha convertido en la principal distracción de varios futbolistas de la plantilla cuando viajan en avión o en tren para disputar partidos fuera de casa.

Durante la conversación con los creadores de contenido, cuando al mediocentro le preguntaron por sus series y películas favoritas, Pedri sorprendió al revelar que actualmente no consume contenido audiovisual en los aviones porque prefiere dedicar ese tiempo a jugar a una de las sagas más emblemáticas de Nintendo.

El mediocampista explicó que en los vuelos suele echar partidas junto a otros tres compañeros: Eric García, Dani Olmo y Joan García, configurando así un cuarteto 'gamer' que ha encontrado en este clásico de las carreras de karts su pasatiempo ideal.

Lo más llamativo de las declaraciones de Pedri fue el tono competitivo y bromista con el que habló sobre sus compañeros de partidas.

Con evidente intención de avivar el pique amistoso, el canario aseguró que "ahora jugamos a la Nintendo. Sobre todo, somos cuatro: Dani Olmo y Joan García, que son malísimos, y Eric y yo. Son malísimos. O sea, no preguntes el resultado porque no ganan nunca".

Pedri, Dani Olmo y Ferran Torres hablan con Luis Enrique antes del partido. EFE

Estas palabras evidencian que las rivalidades del terreno de juego se trasladan también al mundo virtual, donde Pedri y Eric García parecen dominar claramente sobre el mediapunta y el portero del conjunto azulgrana.

Aunque en la entrevista Pedri no especificó con exactitud qué versión de Mario Kart están jugando, todo apunta a que podría tratarse de Mario Kart World, el título más reciente de la franquicia desarrollado para Nintendo Switch 2.

También existe la posibilidad de que jueguen a Mario Kart 8 Deluxe, la versión anterior que sigue siendo muy popular entre los usuarios de Nintendo Switch.

Su versión más 'humana'

Ambos títulos permiten partidas de dos contra dos jugadores, especialmente en el modo batalla, lo cual encajaría perfectamente con la dinámica descrita por el futbolista.

Más allá de las revelaciones sobre sus hábitos 'gamers', Pedri también compartió otros detalles de sus gustos personales. El canario confesó que su serie favorita de toda la vida es Prison Break, y que suele recurrir a ella cuando no tiene claro qué otra serie empezar.

Sin embargo, parece que últimamente la consola de Nintendo ha ganado la batalla por captar su atención durante los desplazamientos del equipo.

Estas declaraciones ofrecen una ventana única a la vida cotidiana de los futbolistas del Barcelona fuera del terreno de juego, mostrando que incluso los deportistas de élite encuentran en los videojuegos una forma perfecta de relajarse, competir sanamente y fortalecer los vínculos con sus compañeros.