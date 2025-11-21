Muere Iñaki Cabaleiro a los 36 años, el entrenador del club fundado por Míchel Salgado, exjugador del Real Madrid

El fútbol español está de luto tras conocerse el fallecimiento del entrenador gallego Iñaki Cabaleiro a los 36 años. El técnico, que actualmente dirigía al Fursan Hispania Football Club de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos, perdió la vida este jueves, según ha confirmado el propio club a través de sus redes sociales.

La noticia, difundida por el club fundado por el exinternacional español Míchel Salgado, ha causado un profundo impacto tanto en el fútbol español como en el emiratí.

"Hoy despedimos a un amigo, compañero y entrenador cuya pasión dejó una huella inmensa en nuestros jugadores y en toda la familia Fursan. Su legado permanecerá siempre en cada niño al que inspiró. Nuestros corazones están con su familia", expresó el Fursan Hispania en su comunicado oficial.

Cabaleiro, que había firmado por el club emiratí en septiembre de 2023, contaba con una trayectoria que incluía experiencia en las categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo, además de haber desarrollado parte de su carrera profesional en el extranjero, concretamente en Dubái y Maldivas, antes de incorporarse al proyecto liderado por Míchel Salgado.

El gallego llevaba trabajando en el Fursan Hispania desde septiembre del 2023. En 2020, el que fuera lateral del Real Madrid se lanzó a la aventura de convertirlo en un equipo profesional. En la temporada 2021-22 consiguió el ascenso desde la Second División hasta la First División, segunda categoría del fútbol dubaití. En la actualidad, marcha en la undécima plaza de la UAE Second Division.

Pesar e consternación polo pasamento de Iñaki Cabaleiro, adestrador vigués con pasado na nosa canteira.



Toda a nosa afouteza para os seus familiares, amigos e achegados neste duro momento.



Que a terra che sexa leve, míster. pic.twitter.com/sGcEFcCC4U — Celta (@RCCelta) November 21, 2025

El exjugador del Real Madrid ha dedicado unas sentidas palabras al técnico gallego, reconociendo que la noticia le ha "roto el corazón en pedazos" y destacando el valor humano del entrenador.

"En un mundo donde las personas empiezan a ser valoradas por Bitcoin y seguidores, tú ya sabes que nuestros entrenadores son nuestro mayor valor y te puedo asegurar que te has ido influenciando a todo nuestro club y con todo el amor de tus chicos y sus padres", expresó.

Incluso los propios hijos de Míchel Salgado se mostraron consternados por el suceso. "Vuela alto, míster. Siempre te llevaremos en el corazón", apuntó el pequeño Alan.