Fran Soto, presidente del Comité de Árbitros, aboga por "olvidar" el caso Negreira: "Nos genera bastante daño"

En un nuevo intento por limpiar la manchada imagen del arbitraje español a raíz de que en 2023 se destapara el 'caso Negreira', Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha intentado pasar página sobre los pagos que el Barça hizo entre 2001 y 2018 a José María Enríquez.

La justicia española sigue investigando el cobro de 7,5 millones de euros del vicepresidente del CTA por parte del club azulgrana, aunque a tenor de la postura del máximo dirigente del arbitraje español, eso ya es agua pasada y como tal, hay que olvidarlo.

Fran Soto se pronunció en 'El Partidazo' de la COPE sobre este tema -entre otros-, que "hizo mucho daño a la figura del arbitraje y yo espero que haya una sentencia cuanto antes". Además, el presidente del CTA se mostró incrédulo al vincular el 'caso Negreira' "con los árbitros cuando ninguno está investigado".

El dirigente quiso quitarle hierro al asunto a pesar de que Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde hayan sido citados a declarar el próximo martes 25 de noviembre en calidad de testigos, ya que podrían aportar testimonios relevantes para la investigación.

"Estoy convencido de la honestidad de todos los árbitros, solo hay que comprobar en el procedimiento judicial ningún árbitro está investigado. Este es un tema que nos genera bastante daño y cuanto antes termine mejor para todos. Tenemos que olvidarlo, dejarlo atrás".

A pesar de todas las informaciones que se han publicado en los dos últimos años desde que la Fiscalía revelara que el Barça abonó cuantías millonarias a empresas vinculadas al entonces vicepresidente de los árbitros, Soto no tiene una opinión definida.

"Como abogado, confío mucho en la justicia. No tengo una opinión clara, porque si no tengo estudiado el expediente no me gusta dar opiniones. No me quiero meter, quiero que salga la sentencia y que marque el futuro del caso", expresó.

Si bien el 2 de julio en su presentación como nuevo presidente del CTA Fran Soto defendió la "transparencia, independencia, meritocracia y objetividad en el arbitraje español", resulta paradójico cómo pretende "olvidar" el caso de corrupción arbitral más importante en España.

"A día de hoy es imposible expulsar a todos los árbitros que hayan coincidido con Negreira", se desmarcó en la entrevista concedida a Juanma Castaño en 'El Partidazo'.

El jefe del Comité Técnico de Árbitros ha defendido que su principal objetivo es "normalizar la situación" frente a los colegiados, puesto que él no ha ejercido nunca como tal y humanizar su figura.

Es por ello que mantiene una política de puertas abiertas con los clubes y, en ese marco, se ha reunido recientemente con varios presidentes. Ha recalcado que no se siente presionado, negando que haya recibido solicitudes para designar o vetar a ningún colegiado.

Respecto al VAR, Soto reiteró que la instrucción sigue siendo que "intervenga lo menos posible", limitado a "errores claros, obvios y manifiestos". No obstante, admitió que "últimamente, en las últimas jornadas, sí que es cierto que hubo alguna jugada concreta donde no debiendo intervenir, intervino".

Fran Soto, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol RFEF

En relación con las ausencias de los árbitros en los partidos posteriores a haber cometido fallos, prefirió referirse a ellas como "descansos obligados" en lugar de 'neverazos'. Explicó que se trata de una medida adoptada por la comisión técnica que suele extenderse "normalmente una semana", aunque "puede ser más tiempo" si el error tiene especial relevancia.

Además, reconoció sentirse "preocupado" ante la ausencia de los árbitros españoles en los grandes partidos de las competiciones internacionales, ya que más allá de alguna eliminatoria de la Champions, Europa League o Conference League -Carlos del Cerro Grande pitó la final entre el West Ham y la Fiorentina en 2023-, la presencia de los colegiados en estos partidos se ha reducido, a pesar de que el arbitraje español Fran Soto lo califica de "muy bueno".